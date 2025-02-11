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Кто-то заблокировал вам проезд? Пишите ему на Госуслугах

На Госуслугах теперь можно отправить анонимное сообщение владельцу автомобиля

На портале Госуслуг появилась возможность отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей.

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Функция анонимных сообщений доступна для информирования автовладельцев о том, что их машина препятствует проезду, произошел инцидент, сработала сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо и так далее.

Чтобы отправить уведомление, нужно перейти в раздел «Транспорт и права» и выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

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Кроме того, недавно Госдума приняла закон о новом способе оформления по европротоколу – через Госуслуги или мобильные приложения своих страховых компаний. И все это без вызова сотрудника полиции и оформления бумажных документов. Принятие закона расширит для граждан возможности для оформления извещения об аварии в электронной форме.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС
Количество просмотров 22
11.02.2025 
Фото:Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС
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