Кто-то заблокировал вам проезд? Пишите ему на Госуслугах

На Госуслугах теперь можно отправить анонимное сообщение владельцу автомобиля

На портале Госуслуг появилась возможность отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей.

Функция анонимных сообщений доступна для информирования автовладельцев о том, что их машина препятствует проезду, произошел инцидент, сработала сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо и так далее.

Чтобы отправить уведомление, нужно перейти в раздел «Транспорт и права» и выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Кроме того, недавно Госдума приняла закон о новом способе оформления по европротоколу – через Госуслуги или мобильные приложения своих страховых компаний. И все это без вызова сотрудника полиции и оформления бумажных документов. Принятие закона расширит для граждан возможности для оформления извещения об аварии в электронной форме.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС