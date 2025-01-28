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Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
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Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
ГД РФ приняла закон о новом способе оформления...

Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»

ГД РФ приняла закон о новом способе оформления по европротоколу

В случае ДТП водители смогут оформлять электронные извещения об аварии как через портал госуслуг, так и через мобильные приложения своих страховых компаний. Соответствующий законопроект ГД РФ одобрила во втором и сразу в третьем чтении.

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В мобильных приложениях «Госуслуги.Авто» и «Помощник ОСАГО» для автомобилистов уже доступен сервис по онлайн-оформлению извещений без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных документов. С учетом нововведений, сервис «Госуслуги.Авто» свяжут с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), и страховщики смогут подключиться к данной системе. Участники ДТП смогут оформлять извещения о них на сайтах таких компаний и в мобильных приложениях.

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Уточняется, что принятие закона расширит набор инструментов для оформления извещения об аварии в электронной форме. Ожидается, что случаев составления электронных извещений станет больше, что разгрузит инспекторов.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 5
28.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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