Машины бренда Xiaomi начнут продавать в России

Марка Xiaomi допустила запуск официальных продаж автомобилей в России в 2025 году

На рынок РФ могут официально выйти электромобили Xiaomi, следует из заявления концерна Sinomach Auto.

В пресс-службе Sinomach Auto рассказали следующее о планах по выводу машин Xiaomi на российский рынок:

«Сейчас достигнуто согласие на мировом уровне. Что касается России – будем анализировать».

На данном этапе электромобили марки продаются на российском рынке только по серым каналам физлицам без техподдержки, обновления программного обеспечения и официальной гарантии.

Xiaomi SU7

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Источник: «Известия»