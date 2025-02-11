Машины бренда Xiaomi начнут продавать в России
Марка Xiaomi допустила запуск официальных продаж автомобилей в России в 2025 году
На рынок РФ могут официально выйти электромобили Xiaomi, следует из заявления концерна Sinomach Auto.
В пресс-службе Sinomach Auto рассказали следующее о планах по выводу машин Xiaomi на российский рынок:
«Сейчас достигнуто согласие на мировом уровне. Что касается России – будем анализировать».
На данном этапе электромобили марки продаются на российском рынке только по серым каналам физлицам без техподдержки, обновления программного обеспечения и официальной гарантии.
Xiaomi SU7
Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.
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Источник: «Известия»
Фото:Xiaomi
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11.02.2025
Фото:Xiaomi
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