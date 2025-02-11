Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Машины бренда Xiaomi начнут продавать в России

Марка Xiaomi допустила запуск официальных продаж автомобилей в России в 2025 году

На рынок РФ могут официально выйти электромобили Xiaomi, следует из заявления концерна Sinomach Auto.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Китаец» или «европеец»? — сравнили кроссоверы 4х2 от 3 млн рублей

В пресс-службе Sinomach Auto рассказали следующее о планах по выводу машин Xiaomi на российский рынок:

«Сейчас достигнуто согласие на мировом уровне. Что касается России – будем анализировать».

На данном этапе электромобили марки продаются на российском рынке только по серым каналам физлицам без техподдержки, обновления программного обеспечения и официальной гарантии.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 8
11.02.2025 
Фото:Xiaomi
Поделиться:
Оцените материал:
0