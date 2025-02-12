Сообщение владельцу машины через Госуслуги — проверили, как это работает!

Кадаков: не уверен, что возможность написать водителю на Госуслуги как-то поможет

Как ранее сообщал «За рулем», на Госуслугах появилась новая функция: можно анонимно написать водителю определенного автомобиля сообщения. По задумке, это должно помочь решить ситуации с заблокированным проездом, а также предупредить о спущенном колесе или приоткрытом окне на припаркованном автомобиле.

Новая функция доступна в разделе «Транспорт и права» – там появился пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Главный редактор «За рулем» уже опробовал нововведение в действии.

Максим Кадаков, «За рулем»:

– Работает только в приложении. С десктопной версии (с домашнего компьютера) не получится – я такого раздела не нашел. В приложении «Госуслуги» на смартфоне надо зайти в раздел «Услуги», затем в «Транспорт и права», а там выбрать «Сообщение о проблеме» и ввести госномер. В результате владелец получит уведомление с геометкой.

Попробовал на первую попавшуюся машину, принадлежащую коммерческой структуре: сообщение не проходит, ибо это юридическое лицо. С гостранспортом та же история. И, конечно же, сообщение приходит владельцу, который занес автомобиль в свой профиль, а не фактическому водителю.

Не уверен, что новый сервис как-то облегчит нашу жизнь. Хорошо, что появляются новые возможности. Но зачем сообщать водителю, что у него спущено колесо? Если машина стоит во дворе – водитель и сам увидит, когда подойдет к машине. А если дело в дороге, то как общаться на ходу через Госуслуги? Да и не торчат люди на Госуслугах, не у всех настроены оповещения.

И еще. Не хотелось бы, чтобы Госуслуги стали играть роль той бумажки под стеклом: «Если мой автомобиль мешает, позвоните». Почему я должен звонить какому-то чуваку, который ставит машину так, как ему удобно?

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Источник: Максим Кадаков