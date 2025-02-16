Лебедка для электромобилей? Теперь есть и такое!

Компания Stellantis запатентовала электрическую лебедку для электромобилей

Похоже, что в 2023-м и начале 2024 года компания Stellantis находилась на каком-то нереальном творческом подъеме, несмотря на все свои проблемы. Потому что в тот период, помимо шин из яичной скорлупы, они запатентовали еще и лебедку для электромобилей. Теперь этот патент опубликовали в свободном доступе.

Впрочем, изобретение не так уж умозрительно, как может показаться. Дело в том, что на подходе у марки Jeep, входящей в Stellantis, электрический кроссовер Recon с «повышенными внедорожными возможностями», и источник считает, что лебедку могут прочить ему – в качестве дальней перспективы, для рестайлинговой версии к концу 2020-х. Судя по всему, лебедка будет максимально встроена в передний бампер, ничем не выдавая своего присутствия в походном положении.

Патент предполагает, что лебедка будет получать питание непосредственно от высоковольтной батареи и тяговых электродвигателей автомобиля, а привод будет осуществляться через планетарную передачу. Вполне возможно, что будут и комбинации из передней и задней лебедки. Таким образом, систем обещает стать компактным и эффективным заводским решением для электрифицирующегося на глазах мира внедорожников. Стоящая вещь или маркетологическая чушь?

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Источник: Car and Driver