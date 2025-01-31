Кроссовер нового поколения выпустят с ДВС, гибридным и электрическим моторами

Автобренд Jeep выведет на рынок в 2025 году сразу 3 новинки включая кроссовер

Бренд Jeep (принадлежит концерну Stellantis) до конца 2025 года намерен выпустить на рынок сразу три новые модели. Об этом стало известно на конференции концерна с участием Национальной дилерской ассоциации США.

Одной новинкой является электрический кроссовер Recon с повышенными внедорожными возможностями, дебют которого запланирован на конец текущего года. Автомобиль станет батарейной альтернативой нынешнему Wrangler. Второй моделью станет возрожденный Jeep Cherokee или его преемник на той же платформе, что и Recon. Кстати, под давлением представителей одноименной индейской народности от названия Cherokee хотели отказаться. О третьей новинке пока нет информации.

Jeep Recon

Кроссовер нового поколения Jeep Compass будут выпускать с ДВС, гибридами и полностью электрическими моторами. На одной электротяге Compass способен проехать до 650 км. Кроме того, бренд обновит небольшой кроссовер Renegade, и расширит применение гибридных установок. В частности, бензоэлектрическую версию 4xe планируется устанавливать на пикап Gladiator.

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Источник: carscoops.com