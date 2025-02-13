Для комфортного проезда по Азовскому транспортному кольцу расширят трассу

Участок трассы Р-280 «Новороссия» до конца 2025 года расширят до четырех полос

Участок трассы «Новороссия» от пункта пропуска «Джанкой» до населенного пункта Островское до конца текущего года расширят до четырех полос. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

«Модернизируем трассу Р-280 "Новороссия" для комфортного проезда по Азовскому транспортному кольцу. В этом году планируем приступить к проектированию капитального ремонта на участке от МАПП "Джанкой" до н.п. Островское, где расширим трассу с двух до четырех полос», – говорится в сообщении ведомства.

Также до конца текущего года приведут в порядок около 70 км разных участков трассы. В Росавтодоре подчеркнули, что ремонт на трассе не проводили последние несколько лет. И в настоящее время ведутся работы по ликвидации образовавшихся дефектов покрытия.

Напомним, маршрут трассы «Новороссия» проходит из Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь. В Республике Крым дорога соединяет Симферополь и Джанкой. Протяженность трассы в границах региона составляет более 118 км, статус федеральный присвоен ей летом 2024 года. Отмечается, что трафик через пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост.

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Источник: rosavtodor.gov.ru