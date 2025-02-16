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Глава VW раскрыл странное название концепт-кара

Томас Шефер рассказал первые подробности о концепт-каре ID.1

Глава Volkswagen Томас Шефер поделился новыми подробностями о концепт-каре ID.1, который станет преемником модели E-Up.

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Эскиз электромобиля VW ID.1
Эскиз электромобиля VW ID.1

Этот компактный электромобиль будет построен на платформе MEB Small с передним приводом. Производство ID.1 начнется в Европе в 2027 году, а дебют концепта намечен на 5 марта 2025 года.

Шефер своем посте в LinkedIn (соцсеть запрещена в России) опубликовал этот эскиз автомобиля, который выделяется ярким желтым цветом, приземистым кузовом и большими колесами. Также он отметил, что будущий дизайн автомобилей марки будет более привычным для покупателей авто с ДВС, что снизит барьер для перехода на электромобили.

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Новый концепт продолжает тенденцию, начатую с модели ID.2all, которая выйдет в серийное производство в конце 2025 года. Этот электромобиль с ценой около 25 000 евро, возможно, получит название ID. Polo.

ID.1 станет еще более доступным, его цена не должна превышать 20 000 евро.

Автомобиль будет оснащен небольшими аккумуляторами с упрощенной технологией, что позволит снизить стоимость. Запас хода модели составит около 300 километров, что соответствует требованиям для малолитражных электромобилей. Платформа MEB Small, на которой будет базироваться ID.1, обеспечит необходимые характеристики для этого класса автомобилей.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
16.02.2025 
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