Огромный кроссовер Volkswagen получит «королевский» суперэкономичный мотор

Появились фотографии нового Volkswagen Touron Pro с мотором EA888 5-го поколения

Volkswagen анонсировал запуск производства нового Touron Pro в Китае. Он станет первым автомобилем с двигателем EA888 пятого поколения. Эта модель будет выделяться передовыми технологиями и мощными характеристиками.

Volkswagen Touron Pro

Двигатель EA888 2.0T представлен в двух вариантах мощности – 213 и 272 л.с., с максимальным крутящим моментом топовой версии, достигающим 400 Н.м. Система впрыска под давлением 500 бар обеспечивает высокую тепловую эффективность и впечатляющие динамические показатели: разгон до 100 км/ч происходит за 7,6 секунды.

С точки зрения экологии новый Touron Pro демонстрирует отличные результаты, расходуя всего 8,35 литра топлива на 100 км и снижая выбросы углекислого газа на 3,2 г/км. Эти характеристики гарантируют ему звание короля среди конкурентов по производительности и экологичности.

Дизайн кроссовера претерпел значительные изменения: обновленные световые группы придают ему более спортивный вид, в то время как некоторые элементы предшественников делают автомобиль узнаваемым.

Размеры также внушительные – 5158 мм в длину и 1991 мм в ширину, что увеличивает пространство внутри автомобиля для удобства пассажиров. По сравнению с предыдущей версией длина увеличилась на 106 мм.

Официальный запуск Touron Pro ожидается в первом квартале этого года.

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Источник, фото: Autohome