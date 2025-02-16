Дешевый корейский электрокар для молодежи эксплуатирует тренд «корейскости»

Hyundai выводит на рынок Европы малолитражку Inster по цене от 23 900 евро

Новый электромобиль Hyundai Inster, который выходит на европейский рынок, стремится занять лидирующую позицию в сегменте малолитражных авто. Хотя модель не поддерживает быструю зарядку, она привлечет покупателя стильным дизайном, просторным салоном и доступной для электрокара ценой – от 23 900 евро.

Hyundai Inster

Выход Inster на рынок сопровождается инновационной маркетинговой кампанией, нацеленной на молодежь. Hyundai стремится повысить узнаваемость бренда в сегменте малых электромобилей, используя тренды корейской культуры (K-Pop, K-Food, K-Beauty), популярные среди молодежи.

Рекламная стратегия охватывает все популярные соцсети, а также онлайн-площадки Amazon и mobile.de. Кампания сосредоточена на взаимодействии с молодежью через digital-форматы и уникальный контент. Сопровождается реклама саундтреком от корейского исполнителя Sogumm и европейского диджея Seinfeld.

Европейская рекламная кампания продлится до конца первого квартала 2025 года. Ее частью также стали телевизионные ролики и реклама в кинотеатрах.

Hyundai Inster будет доступен в двух версиях: 71 кВт (97 л.с.) с батареей 42 кВт·ч и 85 кВт (115 л.с.) с батареей 49 кВт·ч. Обе модификации имеют низкое энергопотребление (14,3–15,1 кВт·ч/100 км).

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Источник: Hyundai