Популярный у нас корейский кроссовер сменит поколение и получит гибридную версию

Hyundai Creta нового поколения появится в 2027 году

После рестайлинга второго поколения Creta в январе прошлого года компания Hyundai сразу же приступила к разработке нового поколения своего популярного внедорожника, который планируется представить в Индии в 2027 году.

Подробностей о новой модели пока мало, но известно, что кроссовер с кодовым названием SX3 будут выпускать на заводе Hyundai в Тамил Наду. Ожидается, что нынешние силовые агрегаты Креты останутся прежними: 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 115 л.с., 1,5-литровый турбобензиновый мотор с прямым впрыском мощностью 160 л.с., а также 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 116 л.с. с механической или автоматической коробкой передач.

Кроме того, Hyundai может предложить гибридную силовую установку для третьего поколения Creta, которая станет первым гибридом бренда на этом рынке. Силовая установка, скорее всего, будет состоять из 1,5-литрового бензинового двигателя и электродвигателя, и появится после модели Hyundai Ni1i, расположенной между Alcazar и Tucson.

Третье поколение Creta также получит обновления в дизайне и расширенный список оснащения.

В 2027 году обновление также получит и электрическая версия Creta, хотя она будет отличаться от бензиновой модели, ожидающей полную смену поколения.

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Источник: Autocar India