Популярный у нас корейский кроссовер сменит поколение и получит гибридную версию

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Hyundai Creta нового поколения появится в 2027...

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Hyundai Creta нового поколения появится в 2027 году

После рестайлинга второго поколения Creta в январе прошлого года компания Hyundai сразу же приступила к разработке нового поколения своего популярного внедорожника, который планируется представить в Индии в 2027 году.

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Подробностей о новой модели пока мало, но известно, что кроссовер с кодовым названием SX3 будут выпускать на заводе Hyundai в Тамил Наду. Ожидается, что нынешние силовые агрегаты Креты останутся прежними: 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 115 л.с., 1,5-литровый турбобензиновый мотор с прямым впрыском мощностью 160 л.с., а также 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 116 л.с. с механической или автоматической коробкой передач.

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Кроме того, Hyundai может предложить гибридную силовую установку для третьего поколения Creta, которая станет первым гибридом бренда на этом рынке. Силовая установка, скорее всего, будет состоять из 1,5-литрового бензинового двигателя и электродвигателя, и появится после модели Hyundai Ni1i, расположенной между Alcazar и Tucson.

Третье поколение Creta также получит обновления в дизайне и расширенный список оснащения.

В 2027 году обновление также получит и электрическая версия Creta, хотя она будет отличаться от бензиновой модели, ожидающей полную смену поколения.

Источник: Autocar India

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
Количество просмотров 13
13.02.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
+1