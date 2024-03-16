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Легендарная Hyundai Creta вернулась в российские салоны

Кроссовер Solaris HC на базе Hyundai Creta появился у дилеров, известны цены

Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta, известного своим комфортом и надежностью, стало долгожданным событием для автолюбителей. На этот раз он вышел на рынок под новым названием, но с неизменным качеством и характеристиками.

Solaris HC
Solaris HC

Российский дилер объявил цены на новый кроссовер Solaris HC, который по сути и является прежней Hyundai Creta. Цены на автомобиль варьируются от 2 900 000 до 3 200 000 рублей. Первая партия Solaris HC поступит в автосалоны Москвы уже на следующей неделе и будет включать в себя шесть автомобилей с двумя доступными вариантами двигателей: 123-сильным объемом 1,6 литра и 149-сильным объемом 2 литра.

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Продавец подтвердил, что за исключением эмблем и шильдиков, Solaris HC ничем не отличается от привычной Hyundai Creta. Это касается как технических характеристик, так и внешнего вида.

Вместе с бывшей Hyundai Creta на конвейер бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге вернулись и другие известные модели под новым брендом Solaris:

  • Solaris HS (экс-Hyundai Solaris)
  • Solaris KRS (экс-Kia Rio)
  • Solaris KRX (экс-Kia Rio X)

До конца весны планируется выпустить около 10 000 автомобилей, а оставшихся комплектующих, по слухам, хватит на производство еще 50-70 тысяч машин.

Несмотря на ребрендинг, все бывшие Hyundai и Kia собираются по полному производственному циклу, начиная со штамповки кузовных панелей и заканчивая финальной сборкой. Это гарантирует высокое качество и соответствие всем техническим стандартам.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:AGR Automotive Group
Количество просмотров 3
16.03.2024
Фото:AGR Automotive Group
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))

+4