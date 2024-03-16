Легендарная Hyundai Creta вернулась в российские салоны

Кроссовер Solaris HC на базе Hyundai Creta появился у дилеров, известны цены

Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta, известного своим комфортом и надежностью, стало долгожданным событием для автолюбителей. На этот раз он вышел на рынок под новым названием, но с неизменным качеством и характеристиками.

Solaris HC

Российский дилер объявил цены на новый кроссовер Solaris HC, который по сути и является прежней Hyundai Creta. Цены на автомобиль варьируются от 2 900 000 до 3 200 000 рублей. Первая партия Solaris HC поступит в автосалоны Москвы уже на следующей неделе и будет включать в себя шесть автомобилей с двумя доступными вариантами двигателей: 123-сильным объемом 1,6 литра и 149-сильным объемом 2 литра.

Продавец подтвердил, что за исключением эмблем и шильдиков, Solaris HC ничем не отличается от привычной Hyundai Creta. Это касается как технических характеристик, так и внешнего вида.

Вместе с бывшей Hyundai Creta на конвейер бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге вернулись и другие известные модели под новым брендом Solaris:

Solaris HS ( экс -Hyundai Solaris)

экс Solaris KRS ( экс -Kia Rio)

экс Solaris KRX ( экс -Kia Rio X)

До конца весны планируется выпустить около 10 000 автомобилей, а оставшихся комплектующих, по слухам, хватит на производство еще 50-70 тысяч машин.

Несмотря на ребрендинг, все бывшие Hyundai и Kia собираются по полному производственному циклу, начиная со штамповки кузовных панелей и заканчивая финальной сборкой. Это гарантирует высокое качество и соответствие всем техническим стандартам.

Источник: Автоновости дня