На сколько подорожали авто бренда Hyundai в России с весны 2022 года

Autonews: с 2022 года Hyundai Solaris подорожал на 602 тыс. рублей

Весной текущего года многие автопроизводители изменили цены в России. Выяснилось, насколько подорожали машины бренда Hyundai по сравнению с апрелем 2022 года.

Официальные прайс-листы на автомобили Hyundai не обновлялись корейской компанией с начала 2022 года. Так, в апреле 2022 г. на российском сайте марки самый популярный на тот момент кроссовер в стране Creta стоил от 1 859 900 руб.

У дилеров весной 2022 года все еще можно было найти авто этого бренда. Так, в одном из московских дилерских центров Hyundai Creta в начальной комплектации с 1,6-литровым двигателем, передним приводом и АКП оценили в 2 400 000 руб.

Hyundai Solaris

Этой весной автомобили Hyundai вновь вернулись в российский автосалоны, но под новой маркой — Solaris. Их производят на бывшем заводе корейской компании в Петербурге. Среди моделей есть и кроссовер Creta, который теперь называется HC. На официальном сайте этой марки базовый кроссовер, который ничем не отличается от начальной версии Creta, стоит 2 499 000 руб.

При этом у дилеров автомобиль стоит дороже. Так, в одном из столичных автосалонов машина с двигателем 1.6 литра на 123 л.с., АКП и передним приводом стоит 2 850 000 руб.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris в дилерских центрах теперь предлагают под названием Solaris HS. На официальном сайте этот автомобиль в базовой комплектации Active Plus со 100-сильным мотором объемом 1,4 литра и шестиступенчатой МКП стоит 2 010 000 руб. У дилеров эту модель можно купить за 2 050 000 руб.

В 2022 году «официальные» цены на аналогичный седан начинались от 1 408 000 руб.

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Источник: Autonews.ru

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