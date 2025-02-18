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Стало известно, когда завершится строительство I этапа Восточного подъезда к Краснодару

1-й этап Восточного подъезда к Краснодару за ₽4,6 млрд построят в 2027 году

Компания «СтройЮгРегион» окончит строительство 1-го этапа Восточного подъезда к Краснодару стоимостью 4,6 млрд руб. в 2027 году. Уточняется, что протяженность участка составляет 3,9 км.

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Трасса от 4-го Тихорецкого проезда до железной дороги будет частью масштабного проекта Восточного транспортного коридора, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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Автомобильно-дорожный маршрут ул. Володарского – Тихорецкая – М-4 «Дон» – автомобильная дорога г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края проводит минтранс региона совместно с администрацией Краснодара. В проект входит 10 отдельных взаимосвязанных участков, 6 из них находятся в ведении минтранса и еще четыре – в ведении администрации Краснодара.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

Источник: РБК Краснодар

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 12
18.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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