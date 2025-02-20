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На автофоруме рассказали о персективах и возможностях авторынка России

«Автостат» подвел итоги форума автобизнеса ForAuto – 2025

В Москве прошел форум «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованный агентством «Автостат», на котором обсуждали текущие реалии рынка и прогнозы на 2025 год.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Коротко расскажем о ключевых моментах мероприятия.

Тренды российской макроэкономики

Юрий Тулинов (Росбанк) отметил, что 2025 год будет сложным для бюджета, с неопределенным замедлением роста. Ожидается инфляция 4,5–6,5%, умеренные цены на нефть (78–83 USD/баррель) и ослабление рубля (до 90 рублей за доллар). Рынок валют остается неопределенным: большая перестройка платежей в России состоялась, мы ушли от недружественных валют, но пока это нестабильно. Всё это будет отражаться и на состоянии авторынка.

Состояние авторынка

На январь 2025 года парк легковых автомобилей в России составил 47,5 млн единиц, из которых 28% — автомобили Lada. Среди иностранных брендов лидирует Toyota (4,4 млн шт.). Цены на авто растут из-за повышения утильсбора и высокой ключевой ставки (21%). Ожидается рост цен на новые машины на 10% ко второй половине года.

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Рынок б/у автомобилей в 2024 году вырос на 6%,среди иномарок здесь лидирует Kia Rio. Средний срок владения автомобилем увеличился: для Lada он составляет 8,4 года.

Прогнозы продаж от автопроизводителей

Александр Зубик (Хавейл) ожидает 1,6 млн продаж в 2025 году, благодаря отложенному спросу и старению парка. Дмитрий Костромин (АВТОВАЗ) прогнозирует продажи на уровне 1,3 млн единиц и снижение параллельного импорта. Валерий Тараканов (Knewstar) уверен, что год будет успешным с объемом продаж в 1,41–1,43 млн автомобилей.

Импорт автомобилей

В 2024 году импортировано 924,6 тыс. новых автомобилей, на 31% больше, чем в 2023 году. Китайские бренды, такие как Geely, Chery и Changan, составляют 84,5% импорта. В сегменте б/у машин лидируют Toyota, Honda и BMW. 57% автомобилей с пробегом поступили из Японии.

Электромобильность

На начало 2025 года в России зарегистрировано 59,6 тыс. электромобилей, 60% из которых — от Nissan, Zeekr и Tesla. Из моделей особо выделяются Nissan Leaf (16,6 тыс. шт.) и Zeekr 001 (7,9 тыс. шт.), которые суммарно занимают более 40% российского «электропарка».В 2024 году продано 17,8 тыс. новых электромобилей, а с 2022 года произведено 9,3 тыс. электрокаров, в основном от «Москвич», Evolute и «Амберавто».

Остаточная стоимость автомобилей

Лидерами по остаточной стоимости в 2024 году стали Lada Largus в сегменте В (162,3%) и Lada Niva Legend в сегменте SUV (B) (130,7%).

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Кроссовер Haval Jolion стал лидером по сохранности остаточной стоимости в сегменте SUV (C), а внедорожник УАЗ «Патриот» – в сегменте SUV (D). Показатели этих моделей составили 122,1% и 119,9% соответственно.

Это означает, что владельцы этих автомобилей сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены новыми три года назад.

Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 18
20.02.2025 
Фото:«За рулем»
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