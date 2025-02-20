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Правительство готовит варианты решения проблемы въезда в подмосковный Королёв

К 1 апреля 2025 года кабмин отчитается о плане создания дублера въезда в Королёв

Президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции и прямой линии с гражданами, которые состоялись в декабре 2024 года, утвердил перечень поручений. Список опубликован на сайте Кремля.

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В поручении, данном Правительству РФ, говорится:

– (…) рассмотреть при участии Правительства Московской области и Общественной палаты Российской Федерации варианты решения транспортных проблем городского округа Королев Московской области и представить предложения с учетом мнения его жителей.

Отчитаться о выполнении следует до 1 апреля 2025 г.

19 декабря 2024 года, в ходе прямой линии с гражданами и журналистами, Президенту задали вопрос о строительстве дополнительного выезда из города Королев. На въезде в город часто образуются большие пробки, в которых люди вынуждены ожидать часами. В ответ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется начать строительство третьего выезда из Королева через Лосиный остров, что должно существенно разгрузить город.

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Однако существует проблема: из-за близости к Лосиному острову в Подмосковье также долго не удается решить вопрос увеличения пропускной способности Щелковского шоссе.

Строительство дублера на территории природоохраняемой зоны запрещено законом и может нанести ущерб экосистеме национального парка. Ведь этому будет сопутствовать вырубка растительности, уничтожение редких видов растений, загрязнение почвы, воды и воздуха, шумовое и световое воздействие на животных и птиц.

Тем временем, в Московской области открыт первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Этот проект стал крупнейшим дорожным строительством года в Подмосковье. Дорога фактически станет платным южным дублером МКАД и улучшит транспортную доступность для более чем 3 миллионов человек.

Источник: Доринфо, Kremlin.ru

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Алексеева Елена
Фото:соцсети
Количество просмотров 18
20.02.2025 
Фото:соцсети
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