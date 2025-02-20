Путепровод на трассе М-4 «Дон» в Выселковском районе закроют до лета

На Кубани изменится движение на трассе М-4 «Дон» из-за ремонта путепровода

28 февраля начнется ремонт путепровода в Выселковском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор». Уточняется, что искусственное сооружение на 1251-м км трассы М-4 «Дон» будет закрыто.

Сообщается, что автомобилисты смогут воспользоваться временной схемой объезда: движение со стороны Ростова-на-Дону в сторону ст. Выселки будет осуществляться через развязку на 1258-м км, а в направлении Краснодара – по местной дороге через кольцевую развязку.

Возобновить движение по путепроводу планируют летом текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

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Источник: ГК «Автодор»