BMW создала «монстра динамики вождения»: экспериментальный автомобиль будущего

На экспериментальном BMW Vision Driving Experience тестируют возможности электромобилей

BMW разработала экспериментальный автомобиль, который служит образцом будущих спортивных моделей на базе Neue Klasse (архитектура электромобилей следующего поколения).

Этот уникальный прототип, известный как Vision Driving Experience, представляет собой несерийную машину, способную изменить подход к динамике вождения благодаря внедрению новейших технологий.

BMW Vision Driving Experience

Основой автомобиля являются четыре электродвигателя общей мощностью более 1000 л.с., расположенные на каждом колесе. Каждым мотор-колесом можно управлять по отдельности, что позволяет выполнять самые сложные и динамичные маневры, включая точную векторизацию крутящего момента для улучшения прохождения поворотов и других сложных элементов вождения.

Другими словами, позволяет настраивать распределение мощности на каждом колесе в зависимости от ситуации.

Инженеры BMW также сделали акцент на систему рекуперации энергии, которая позволяет восстанавливать электроэнергию и значительно повышать эффективность автомобиля. В 98% случаев автомобиль не нуждается в классическом тормозе, так как электроника управляет торможением на каждом колесе и восстанавливает энергию, увеличивая запас аккумулятора на 25%. Система работает так, что даже при полной остановке машины процесс торможения остается комфортным для пассажиров.

Информацию о текущем состоянии электродвигателей отображают светодиодные полосы на ободах, где зеленый цвет показывает ускорение, синий – рекуперацию, а оранжевый – использование фрикционного тормоза. Это позволяет получать точную информацию о работе автомобиля в реальном времени.

Для обеспечения отличных динамических характеристик автомобиль оснащен активной аэродинамикой, которая контролируется центральным мозгом системы. На высоких скоростях аэродинамика позволяет создать прижимную силу до 1,2 тонны, что дает машине уникальную маневренность и стабильность в поворотах.

Этот опытный образец (существует в единственном экземпляре) необходим для разработки будущих электрических автомобилей на платформе New Class от BMW.

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Источник: Auto, Motor und Sport