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Новая эра рулевого управления: автомобили будущего лишатся рулевой колонки
Toyota, Nio и GM оснастят свои будущие модели...

Новая эра рулевого управления: автомобили будущего лишатся рулевой колонки

Toyota, Nio и GM оснастят свои будущие модели системой Steer-by-Wire

Toyota, GM и другие гиганты отрасли готовятся к масштабному переходу на технологию Steer-by-Wire (SbW), которая навсегда изменит наше представление о вождении.

Забудьте о привычном механическом руле – в автомобилях будущего он станет всего лишь элементом дизайна или вовсе исчезнет, уступив место электронной системе управления.

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Что же такое Steer-by-Wire? В отличие от традиционной системы, где руль механически связан с колёсами, SbW использует электронные сигналы для передачи команд от водителя к системе управления. Это означает отсутствие физической связи между рулевым колесом и колёсами автомобиля.

Водитель взаимодействует с электронным рулевым колесом (или, возможно, с другим управляющим устройством – будущее покажет), которое передает его намерения в электронный блок управления. Этот блок, обрабатывая информацию, посылает сигналы на электроприводы, управляющие поворотом колес. Вместо нескольких оборотов руля для полного поворота колес, SbW обеспечивает более плавное и точное управление, требующее минимальных движений.

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Toyota и Lexus планируют внедрить SbW уже в этом году на моделях bZ4x и RZ соответственно, а китайский Nio и американский GM готовят свои премьеры. Stellantis, объединяющий такие бренды, как DS, Peugeot и Opel, также присоединяется к гонке, планируя оснастить свои будущие модели системой SbW. Даже Cadillac, с электрическими моделями Lyriq и Celestiq, планирует использовать SbW на некоторых рынках с 2026 года.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
16.02.2025 
Фото:Unsplash
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