В Краснодаре на неделю ограничат движение по улице Волкова
В поселке Новознаменском Краснодара с 09:00 22 февраля до 18:00 1 марта будет ограничено движение транспорта по двум полосам ул. Владимира Волкова между улицами Геннадия Казаджиева и Богатырской. Водители смогут проехать по альтернативному маршруту по ул. Выездной.
Строительство ведут в рамках подпрограммы «Жилище» региональной госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».
Дороги также прокладывают на улицах: Выездной, Виктора Нарыкова, Геннадия Казаджиева, Анатолия Барабанова и Георгия Жукова. Проведение работ в Новознаменском жилом районе проинспектировал глава Краснодара Евгений Наумов.
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Источник: Мэрия Краснодара