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В Краснодаре на неделю ограничат движение по улице Волкова

В Новознаменском с 22 февраля по 1 марта ограничат движение по улице Волкова

В поселке Новознаменском Краснодара с 09:00 22 февраля до 18:00 1 марта будет ограничено движение транспорта по двум полосам ул. Владимира Волкова между улицами Геннадия Казаджиева и Богатырской. Водители смогут проехать по альтернативному маршруту по ул. Выездной.

Строительство ведут в рамках подпрограммы «Жилище» региональной госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».

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Дороги также прокладывают на улицах: Выездной, Виктора Нарыкова, Геннадия Казаджиева, Анатолия Барабанова и Георгия Жукова. Проведение работ в Новознаменском жилом районе проинспектировал глава Краснодара Евгений Наумов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Мэрия Краснодара

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
21.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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