Забыли ключ от авто? Этот девайс не только откроет, но и припаркует машину

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Владельцы люксовых Avatr 11 будут управлять ими дистанционно с помощью приложения

Люксовый бренд Avatr запускает в РФ мобильное приложение, разработанное специально для российских автовладельцев. Теперь обладатели автомобилей Avatr 11 смогут удаленно управлять электромобилем через удобный интерфейс на русском языке. Приложение доступно для скачивания в App Store и RuStore для пользователей iOS и Android, сообщили в пресс-службе бренда.

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«Все автомобили Avatr 11, поставляемые в Россию, уже оснащены активированной SIM-картой, что позволяет подключать их к мобильной сети и использовать весь функционал приложения без дополнительных настроек. Доступ к приложению открывает дилер в момент выдачи автомобиля – клиент получает мастер-аккаунт, который становится ключом к дальнейшему управлению цифровыми возможностями электромобиля», – подчеркнули в пресс-службе компании.

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Владелец мастер-аккаунта сможет предоставлять доступ другим пользователям, а также управлять правами и настройками этих учетных записей. Например, хозяин Avatr 11 сможет на время предоставить управление машиной членам семьи или коллегам, причем на этот период он сам определит набор доступных функций.

Владельцы смогут не только дистанционно контролировать климатические системы, открывать и закрывать двери, окна, багажные отсеки, а также использовать функцию дистанционной парковки.

Avatr 11
Avatr 11

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Это приложение фактически заменяет традиционный ключ и позволяет управлять автомобилем, не имея при себе физический брелок или карту.

Запуск мобильного приложения Avatr в России позволит клиентам бренда насладиться всеми преимуществами удаленного управления своим транспортным средством в любое время и в любом месте.

Источник: пресс-служба Changan Motors RUS

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Светлана Тарасенко
Фото:Changan
Количество просмотров 13
27.02.2025 
Фото:Changan
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