Эти уникальные электромобили из 1990-х вернули к жизни!

Три электрических пикапа Chevrolet S10 1997 года обнаружились в частной коллекции

У коллекционера Кита Диллмана из США обнаружились три электрических пикапа S10 Electric, которые компания General Motors выпустила в 1997 году. Тот эксперимент по электрификации GM вела параллельно с созданием широко известных прототипов легковых электромобилей EV-1, но все скоро закончилось. С 1997 по 1998 год компания выпустила 492 пикапа S10 Electric, и почти вся эта ограниченная партия позже была уничтожена, сообщает источник.

Лишь 60 машин попали в тестовую эксплуатацию в различные американские госструктуры и к военным. Три из них оказались на одной из баз ВВС США, откуда Диллман и умудрился их выкупить. Он считает, что это довольно удачные машины даже по сегодняшним меркам, за одним исключением: на них стоят изначально слабые, а сейчас пришедшие в полную негодность свинцово-кислотные аккумуляторы.

Первый из пикапов Диллман выкупил еще в 2018 году и все прошедшие годы постепенно восстанавливал автомобиль и его позже подоспевших собратьев. А параллельно – ждал, когда можно будет поставить на него новые батареи. Дело в том, что он списался с другими такими же редкими обладателями S10 Electric, и совместно они заказали современные литий-железо-фосфатные аккумуляторы для своих машин одному стартапу из Калифорнии.

Изготовления одной батареи для S10 Electric стоит 12 тысяч долларов, причем половину суммы компания запросила авансом. Учитывая стоимость, Диллман планирует купить лишь одну батарею и использовать ее по очереди на всех трех машинах, две из которых со временем могут стать донорами запчастей. Несколько владельцев S10 Electric уже получили изготовленные батареи, говорит Кит, и ему просто предстоит дождаться своей очереди.

Новая батарея позволит пикапу проезжать около 240 км (150 миль) на одной зарядке, чего вполне достаточно для поездок выходного дня или участия в выставках, тогда как «родные» аккумуляторы на пике своей формы гарантировали столько 100 км пробега со скоростью 72 км/ч... Помимо батареи, машины сейчас находятся в полном порядке: все, что должно работать от 12-вольтовой сети, уже работает.

Необходимые для ремонта запчасти удалось отследить по каталожным номерам и найти на сайтах редких автодеталей. Интересно, что у S10 Electric есть небольшой дизельный отопитель салона, заправляющийся соляркой из 4-литрового бака со стандартной горловиной под лючком, имеющий дюймовую выхлопную трубу и соединенный с небольшим водонагревателем. Теперь Диллман собирается «вставить батарейки» и получать удовольствие, а выкупить машины всем желающим предлагает у его жены – и только после его собственной смерти.

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Источник: The Drive