Лучший электрокроссовер или гибрид — выбираем и выигрываем новенькую Ладу!
2024 год явственно обнаружил тенденцию поворота российского авторынка в сторону разного рода электрических машин – и чистых электромобилей, и, особенно, гибридных. При этом кроссоверы уже традиционно главенствовали над обычными легковушками, а потому сегмент электрических и гибридных кроссоверов оказался просто нашпигован новинками!
Выходит на финишную прямую работа престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2025. Напомним вам, дорогие читатели, что сейчас идет голосование, где мы определяем лучшие новые модели машин, появившиеся в нашей стране в прошлом году. Какие из новичков достойны считаться лучшими, будем определять мы с вами!
Чтобы стать участником жюри, нужно проголосовать за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем перейти в большое онлайн-голосование – и пройти его. Вот и вся процедура! Так давайте решим, какие прошлогодние новинки авторынка по праву являются лучшими, а каким в РФ не стоило и появляться!
И да, кроме самого удовольствия от участия в этом масштабном действе вы получите шанс выиграть новый автомобиль! В этом году среди всех читателей, голосовавших за лучшие машины 2024 года, «За рулем» разыгрывает три машины Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Отправляясь в это увлекательное приключение, не лишним будет почитать все, что сайт «За рулем» писал о наших сегодняшних соперниках. Давайте посмотрим на эти новые электрокроссоверы и гибриды – переходите по ссылкам, изучайте материалы и возвращайтесь в опрос под публикацией.
Стоит напомнить, что к участию в Гран-при «За рулем» мы допускаем только абсолютно новые модели – под ними мы понимаем те, что дебютировали в России в 2024 году или сменили поколение. Другие моторы, освежение внешности, новые комплектации – не учитываются! А вот Dongfeng M‑Hero, Evolute i‑Jet, Evolute i‑Space, Seres Aito M5, Seres Aito M7, Wey 05 и Wey 07 – как раз их числа реальных новинок. И да, они очень разные, но давайте решим, какая из них российскому авторынку нужна больше всего! Голосуем за лучший вариант!
Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!