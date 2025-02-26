Лучший электрокроссовер или гибрид — выбираем и выигрываем новенькую Ладу!

В 2024 году началась экспансия электрических и гибридных кроссоверов в Россию

2024 год явственно обнаружил тенденцию поворота российского авторынка в сторону разного рода электрических машин – и чистых электромобилей, и, особенно, гибридных. При этом кроссоверы уже традиционно главенствовали над обычными легковушками, а потому сегмент электрических и гибридных кроссоверов оказался просто нашпигован новинками!

Выходит на финишную прямую работа престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2025. Напомним вам, дорогие читатели, что сейчас идет голосование, где мы определяем лучшие новые модели машин, появившиеся в нашей стране в прошлом году. Какие из новичков достойны считаться лучшими, будем определять мы с вами!

Чтобы стать участником жюри, нужно проголосовать за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем перейти в большое онлайн-голосование – и пройти его. Вот и вся процедура! Так давайте решим, какие прошлогодние новинки авторынка по праву являются лучшими, а каким в РФ не стоило и появляться!

И да, кроме самого удовольствия от участия в этом масштабном действе вы получите шанс выиграть новый автомобиль! В этом году среди всех читателей, голосовавших за лучшие машины 2024 года, «За рулем» разыгрывает три машины Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Отправляясь в это увлекательное приключение, не лишним будет почитать все, что сайт «За рулем» писал о наших сегодняшних соперниках. Давайте посмотрим на эти новые электрокроссоверы и гибриды – переходите по ссылкам, изучайте материалы и возвращайтесь в опрос под публикацией.

Dongfeng M‑Hero, универсал, 816 л. с., полный привод Evolute i‑Jet, универсал, 585 л. с., полный привод

Evolute i‑Space, универсал, 177 л. с., передний привод Seres Aito M5, универсал, 496 л. с., полный привод

Seres Aito M7, универсал, 496 л. с., полный привод Wey 05, универсал, 421 л. с., полный привод

Wey 07, универсал, 517 л. с., полный привод

Стоит напомнить, что к участию в Гран-при «За рулем» мы допускаем только абсолютно новые модели – под ними мы понимаем те, что дебютировали в России в 2024 году или сменили поколение. Другие моторы, освежение внешности, новые комплектации – не учитываются! А вот Dongfeng M‑Hero, Evolute i‑Jet, Evolute i‑Space, Seres Aito M5, Seres Aito M7, Wey 05 и Wey 07 – как раз их числа реальных новинок. И да, они очень разные, но давайте решим, какая из них российскому авторынку нужна больше всего! Голосуем за лучший вариант!

Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.