Годовой план продаж новой модели автоконцерн выполнил всего за 2 часа

В Китае 10 тысяч новых Xiaomi SU7 Ultra раскупили за 2 часа со старта продаж

Суперседан Xiaomi SU7 Ultra продали в Китае с момента старта продаж в количестве 10 тысяч экземпляров всего за два часа. Эта новость примечательна тем, что производитель рассчитывал достичь такого показателя на протяжении всего 2025 года. О рекордных продажах новинки пишут местные СМИ.

Вполне вероятно, что причина таких показателей реализации обусловлена резким снижением цены SU7 Ultra, цена на который снизилась сразу на 35% по сравнению с первоначальной стоимостью на этапе предварительных заказов.

Xiaomi SU7 Ultra

Изначально компания принимала заявки на SU7 Ultra по цене 814 900 юаней (примерно 9,7 млн. рублей по актуальному курсу), но на текущий момент стартовая цена упала до 529 900 юаней (7порядка 6,3 млн. рублей). При этом никаких изменений по технической части не произошло.

SU7 Ultra оснащен тремя электромоторами совокупной отдачей 1548 л.с. и 1770 Нм, такая мощность разгоняет седан до 100 км/ч быстрее чем за две секунды при максимальной скорости около 360 км/ч. Супермощная силовая установка дополнена аэродинамическим обвесом, генерирующим 285 кг прижимной силы, тормозами Akebono с шестипоршневыми суппортами и дисками в 430 мм. В подвеске применены адаптивные амортизаторы и пневмоэлементы.

Интерьер Xiaomi SU7 Ultra

В списке оснащения SU7 Ultra также заявлены спортивные кресла с системой 10-точечного массажа, 25 динамиков и система полуавтономного управления на базе трех лидаров. Салон отделают углепластиком и алькантарой, общая площадь покрытия которой превысит пять квадратных метров. А на капоте будет красоваться логотип Xiaomi из 24-каратного золота.

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Источник: cnevpost.com