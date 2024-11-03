Этот Xiaomi обогнал Porsche Taycan Turbo GT (но есть нюанс)

Xiaomi готовится стать самым быстрым серийным седаном на Нюрбургринге

В июле нынешнего года представила экстремальную версию своего седана SU7, известного в России. Модификация SU7 Ultra призвана помочь компании войти в пятерку крупнейших производителей мира, потому что частью этого плана (не удивляйтесь) является создание самого быстрого четырехдверного седана на легендарной «Нордшляйфе» автодрома Нюрбургринг.

В конце октября компания сделала один из важных шагов в этом направлении, проехав на SU7 Ultra по вышеуказанной трассе за впечатляющие 6 минут 48,874 секунды. Рекорд принадлежит Porsche Taycan Turbo GT и составляет... 7 минут 7,55 секунды. Так что же, смена лидера? Не совсем: «заряженный» Тайкан делают серийно, а вот Xiaomi SU7 Ultra – пока лишь прототип.

Прототип SU7 Ultra

Хотя многие эксперты говорят о том, что и серийная версия «горячего китайца» положит Порше на обе лопатки. Придется подождать до 2025 года, когда таковая должна выйти в свет. Пока же на «Нордшляйфе» засветилась упрощенная версия без приборной панели и с сугубо гоночной «баранкой». Забавно, что на пятой минуте заезда у машины «залагала» педаль газа, но это не помешало показать умопомрачительное время.

Согласно данным Xiaomi, суммарная мощность трех электродвижков SU7 Ultra составляет 1548 л.с., что позволяет машинке разменивать первую «сотню» за 1,97 секунды и достигать 350 км/ч. Это сделало отличную рекламу и самой компании, и базовому SU7, который хорошо продается. И если вас удивляет, что кто-то в России покупает экзотичный китайский электромобиль (в РФ SU7 стоит около 8 млн рублей), то вот вам такой факт: гендиректор Ford тоже его купил! Вот вам и производитель смартфонов...

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Источник: Motor1