#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Этот Xiaomi обогнал Porsche Taycan Turbo GT (но есть нюанс)

Xiaomi готовится стать самым быстрым серийным седаном на Нюрбургринге

В июле нынешнего года представила экстремальную версию своего седана SU7, известного в России. Модификация SU7 Ultra призвана помочь компании войти в пятерку крупнейших производителей мира, потому что частью этого плана (не удивляйтесь) является создание самого быстрого четырехдверного седана на легендарной «Нордшляйфе» автодрома Нюрбургринг.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В конце октября компания сделала один из важных шагов в этом направлении, проехав на SU7 Ultra по вышеуказанной трассе за впечатляющие 6 минут 48,874 секунды. Рекорд принадлежит Porsche Taycan Turbo GT и составляет... 7 минут 7,55 секунды. Так что же, смена лидера? Не совсем: «заряженный» Тайкан делают серийно, а вот Xiaomi SU7 Ultra – пока лишь прототип.

Прототип SU7 Ultra
Прототип SU7 Ultra

Хотя многие эксперты говорят о том, что и серийная версия «горячего китайца» положит Порше на обе лопатки. Придется подождать до 2025 года, когда таковая должна выйти в свет. Пока же на «Нордшляйфе» засветилась упрощенная версия без приборной панели и с сугубо гоночной «баранкой». Забавно, что на пятой минуте заезда у машины «залагала» педаль газа, но это не помешало показать умопомрачительное время.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Согласно данным Xiaomi, суммарная мощность трех электродвижков SU7 Ultra составляет 1548 л.с., что позволяет машинке разменивать первую «сотню» за 1,97 секунды и достигать 350 км/ч. Это сделало отличную рекламу и самой компании, и базовому SU7, который хорошо продается. И если вас удивляет, что кто-то в России покупает экзотичный китайский электромобиль (в РФ SU7 стоит около 8 млн рублей), то вот вам такой факт: гендиректор Ford тоже его купил! Вот вам и производитель смартфонов...

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 591
03.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0