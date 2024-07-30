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Новый китайский производитель намерен войти в пятерку мировых автобрендов

Глава Xiaomi Лей Цзюнь: в планах компании войти в топ-5 мировых производителей

Автомобили бренда Xiaomi выйдут на глобальный автомобильный рынок, в целях компании – войти в топ-5 лучших мировых автопроизводителей. Об этом заявил глава компании Лей Цзюнь.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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«Наша цель – войти в пятерку лучших в мире, поэтому мы определенно выйдем на мировой рынок в нужное время», – констатировал глава Xiaomi.

Также Цзюнь подчеркнул, что уже к началу ноября текущего года производитель достигнет показателей годового плана корпорации по выпуску 100 тысяч единиц электрокаров.

В настоящее время в линейке бренда Xiaomi только седан SU7, в планах на 2025 год наладить выпуск электрического кроссовера – его сравнивают с Ferrari. А еще через год ожидается, что на конвейер встанет еще одна модель – конкурент Li Auto.

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Напомним, электрический седан Xiaomi SU7 приводят в движение два электромотора совокупной мощностью 673 л.с. Запас хода достигает 830 км. В Китае цены на новинку стартуют от 215,9 до 299,9 тыс. юаней (примерно 2,6-3,6 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

«Живые» SU7 появились в России в конце мая, стоимость седана в нашей стране составляет 7,9 млн рублей, с учетом спецпредложений от дилера цена снизится до 7,35 млн рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: gizmochina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:Xiaomi
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