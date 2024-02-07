Xiaomi на колесах – главный секрет салона автомобиля

Xiaomi объяснила, почему интерьер электромобиля SU7 именно такой

Xiaomi Auto рассказала об источнике вдохновения дизайна интерьера Xiaomi SU7. В основе – дуга и ориентирование салона на человека, что упрощает взаимодействие человека с системами автомобиля, которую в компании назвали интеграцией человека.

Xiaomi SU7

Специалисты компании выяснили, что наиболее удобной конфигурацией для людей является ориентированная на них дуга. И в дугу оказалось проще интегрировать функционал автомобиля. Это гарантируют, что всё будет находится на удобных для человека местах.

Xiaomi SU7

Кроме того, дуга делает пространство вокруг человека более просторным – речь о психологическом пространстве.

Xiaomi SU7

Даже на дверных панелях используется принцип внутренней дуги, что соответствует наиболее удобному положению рук людей. И это позволяет пассажирам чувствовать заботу, а салон становится психологическим укрытием.

Xiaomi SU7

Также Xiaomi разработала узкую парящую приборную панель, в которую встроены воздуховоды. Она кажется невесомой и усиливает ощущение пространства.

Кстати, в Xiaomi Auto считают, что аналоговые кнопки (обычные кнопки) – это наиболее естественный способ взаимодействия людей с механизмами, который позволяет ощущать эмоциональную связь между людьми и автомобилем. Кроме того, ими можно пользоваться вслепую, интуитивно.

Xiaomi SU7

После долгих исследований Xiaomi Mi определила четыре функции, которыми нужно управлять только кнопками: температура, степень обдува, электропривод спойлера и пневмоподвеска.

Конечно же, есть и пятая кнопка – «Старт-стоп». Именно ее нажатие является началом и окончанием взаимодействия водителя с автомобилем.

После таких объяснений хочется проверить все эти заявления на себе.