Регистрировать и снимать авто с учета с марта будем по-другому

Эксперт Денисов напомнил об изменениях в правилах регистрации авто с 1 марта

Застраховать транспортное средство с 1 марта 2025 года в России без уплаты утилизационного сбора не получится. Об этом напомнил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.

Кроме того, с 1 марта регламент регистрации автомобилей в ГАИ изменится, в частности, не понадобится полис обязательного страхования ОСАГО при постановке машины на учет.

«С этого момента больше не понадобится предъявлять страховку на авто, но отсутствие полиса на момент регистрации не освобождает от обязанности его оформить для последующей эксплуатации автомобиля. Для доставки авто в ГАИ можно приобрести краткосрочный страховой полис», – подчеркивает юрист.

Кроме того, с 1 марта видеокамеры на дорогах общего пользования начнут проверять наличие ОСАГО у водителей. В случае отсутствия полиса автовладельцу пришлют предупреждение в личный кабинет на Госуслугах. Эксперимент продлится год, затем водителям грозит штраф за отсутствие «автогражданки».

Также с 1 марта застраховать автомобиль без уплаты утилизационного сбора не получится, раньше недостающую сумму доначисляли уже после регистрации транспортного средства. Изменение не отразится существенно на сумме, кроме случаев с премиальным эксклюзивным автомобилем или перепродаже.

Еще одно нововведение весны: с 1 марта прекратить регистрацию автомобиля можно сразу после его продажи. Таким образом можно обезопасить себя от уплаты штрафов за нарушения ПДД, совершенные новым хозяином машины. Для этого нужно заключить договор купли-продажи через Госуслуги или заверить его у нотариуса, а также в случае смены владельцев по судебному решению, подытожил Денисов.

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Источник: 1prime.ru