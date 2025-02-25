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Утильсбор рассчитают даже для неучтенных машин

«Прайм»: Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС

Минпромторг России уточнит механизм уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, которые не включены в перечень, формируемый ФТС России.

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Предложенная доработка предусматривает механизм уплаты утилизационного сбора для неучтенных автомобилей, пояснили в пресс-службе министерства.

Хотя такие случаи не являются массовыми, для них разработана отдельная процедура расчёта суммы сбора.

В Минпромторге также напомнили, что ранее было решено публиковать Минпромторгом России ежеквартальный перечень моделей автомобилей, который формируется ФТС на основе средней стоимости автомобилей. Этот перечень регулярно обновляется и включает множество моделей.

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В ведомстве добавили, что возможность уплаты утилизационного сбора обеспечит корректное оформление и постановку на учёт иномарок, даже если они не присутствуют в перечне ФТС России, действующем на момент ввоза.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 7
25.02.2025 
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