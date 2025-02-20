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Вопрос неактуален: реакция властей на возможное возвращение зарубежных автобрендов

Глава Минпромторга Алиханов высказался о возвращении зарубежных автобрендов в РФ

Ушедшие иностранные автомобильные бренды в России не ждут с распростертыми объятиями, за все нужно платить. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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«Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», – подчеркнул министр.

Ранее ряд российских Telegram-каналов и СМИ растиражировали новость о том, что некоторые зарубежные бренды, включая автомобильные марки, рассматривают варианты возвращения на рынок России. При этом в Минпромторге РФ подчеркнули, что вопрос поощрения или стимулирования для возвращения иностранных брендов не является актуальным.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
20.02.2025 
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
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