Если европейские автобренды вернутся – что будет с ценами? Мнение эксперта

Кадаков рассказал о дилемме выбора между Skoda Octavia и Geely Preface

Политическая ситуация в настоящее время непредсказуема, но, если отношения между Россией и ведущими мировыми державами нормализуются, это приведет к восстановлению и торговых связей.

Вопросов в связи с этим возникает много: как это отразится на автомобилях ушедших брендов? Смогут ли они вернуться в привычную нишу, или она уже занята китайскими автопроизводителями? И как наши покупатели воспримут такое возвращение? Что будет с ценами на автомобили, ведь во всем мире они только растут, а в России могут оказаться слишком высокими для большинства покупателей?

Отчасти ответ на этот вопрос можно найти в машинах, которые поставляются в Россию через альтернативные схемы.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Зашел я прицениться к Фольксвагенам – и переключил внимание на Шкоду. Из Китая, вестимо. Самая обычная Octavia – хотя с многозначительной надписью PRO ярким красным цветом.

Передний привод, турбомотор 1.5 мощностью 150 л.с. и сухой 7-ступенчатый робот DQ200 – связка, хорошо известная на нашем рынке. Правда, колесная база чуть больше, чем у европейской Октавии – на 44 мм.

Оснащение – практически максимальное. Есть всё – от адаптивного круиз-контроля до проекции на лобовое стекло.

Продают такую Октавию за 3 750 000 рублей. Примерно столько же стоит двухлитровый Geely Preface в комплектации Flagship.

Если привозить новые Октавии официальным путем из Европы с полной уплатой утильсбора, они будут явно дороже. Поэтому в случае официальных поставок концерну Volkswagen придется формировать для России специальные цены – чтобы его автомобили были не дороже китайских.

И вот будет выбор: официальная Skoda Octavia или официальный Geely Preface. Оба турбо, оба с роботом, оба с гарантией. Вы что предпочли бы?

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram