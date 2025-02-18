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К нам вернулся бюджетный псевдокроссовер, который выпускали в РФ

Новый Dacia Sandero Stepway можно купить в России по цене от 2,65 млн рублей

Этот хэтчбек, который до весны 2022 года производили в России под маркой Renault, теперь представлен у нас в европейской версии.

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Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway

Мультибрендовый автосалон в Москве выставил Dacia Sandero Stepway на продажу за 2 650 000 рублей, подчеркивая, что автомобиль уже растаможен и готов к регистрации, никаких дополнительных платежей не потребуется. Несмотря на европейскую спецификацию, мультимедийная система автомобиля русифицирована.

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Автомобиль оснащен 1,0-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 90 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Dacia Sandero Stepway продают в богатой комплектации, включая мультимедиа с сенсорным дисплеем, многофункциональный руль, покрытый экокожей, центральный подлокотник, управление климатом, электростеклоподъемники, зарядный USB-разъем, круиз-контроль и встроенный навигатор.

Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway

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Стоит напомнить, что еще до ухода Renault из России в Тольятти были собраны несколько прототипов Sandero Stepway третьего поколения, а премьера модели планировалась на лето 2022 года.

Кросс-хэтчбек Sandero Stepway в свое время у нас называли псевдокроссовером из-за его увеличенного дорожного просвета и внедорожного дизайна, который достигался с помощью пластикового обвеса.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
18.02.2025 
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Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
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