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Могут занять 15% рынка РФ — эксперт оценил шансы зарубежных автобрендов

Эксперт Мосеев назвал условие для возвращения Hyundai и Kia на авторынок России

Возвращение автопроизводителей Hyundai и Kia на рынок России возможно в течение трех-девяти месяцев при условии успешных переговоров. Об этом рассказал эксперт автоотрасли, экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев.

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«Возвращение корейских автомобильных брендов Hyundai и Kia на российский рынок, вероятно, создаст здоровую конкуренцию, однако эти компании, возможно, не смогут восстановить свои прежние позиции, которые занимали до ухода с рынка», – делится прогнозом эксперт.

Несмотря на то что корейские производители могут столкнуться с высокой конкуренцией со стороны китайских концернов, занявших большую часть авторынка РФ, Hyundai и Kia с линейкой автомобилей среднего и выше среднего сегмента смогут занять до 15% рынка, если наладят полноценное производство в нашей стране, убежден Мосеев.

«Существует достаточное количество потребителей, которые либо не доверяют китайским маркам, либо выбирают параллельный импорт. В случае возвращения корейских брендов у них есть шансы занять свою нишу на российском рынке», – объясняет специалист.

Мосеев подчеркивает, что возвращение автобрендов из Кореи в Россию зависит от ряда факторов: восстановление дилерской сети, поставки автомобилей и запуск производственных мощностей.

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«Процесс возвращения Hyundai и Kia может занять от трех до девяти месяцев, в зависимости от сложностей в переговорах и подготовке всех необходимых инфраструктурных и юридических шагов», – подытожил эксперт.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что корейский производитель Hyundai намерен вернуться на авторынок РФ.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
17.02.2025 
Фото:Unsplash
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