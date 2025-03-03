Гонки на льду Байкала стали противостоянием электромобилей и машин с ДВС

Подведены первые итоги XIII фестиваля «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»

С 27 февраля по 2 марта 2025 года состоялся уникальный в мировой практике проект для установления рекордов скорости на природном льду — XIII фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала». На специальной ледяной трассе в проливе Малое Море озера Байкал собрались яркие люди из мира автоспорта и автопрома, покорители новых скоростей и испытатели возможностей своего автомобиля.

Все показатели фиксируются должным образом, попытки участников по установлению новых национальных рекордов скорости на льду соответствуют всем регламентам Российской автомобильной федерации (РАФ). Организатором фестиваля выступает компания LAV Racing при поддержке компании Ikon Tyres. Официальными автомобилями мероприятия стали модели Exlantix.

Фестиваль длился четыре дня, в каждый из которых участники соревнуются в разных дисциплинах, испытывая свои навыки в экстремальных условиях. Гонки проходили на дистанциях «1 км с хода» и «1 км с места» в обе стороны в течение часа, дополнительно заезд проходит на размеченной закольцованной трассе. Другая дисциплина – заезды на дистанцию «500 м с хода» и «500 м с места».

Также в рамках фестиваля проводилось испытание на автономию гибридной версии кроссовера Exlantix ET, цель которого – протестировать какую максимальную дистанцию сможет преодолеть модель в суровых зимних условиях на одном заряде батареи и полном баке топлива. Энергия и заряд для всех электромобилей и гибридов участников фестиваля на самом Байкале стал возможен благодаря станции быстрой зарядки Pandora.

Второй день фестиваля автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» радикально отличался от первого. Прежде всего погода: снизилась скорость бокового и встречного ветра, которая существенно влияет на результаты, выглянуло солнце, которое всегда играет против ледяных спидхантеров, так как подтапливает лед, создавая легкий эффект аквапланирования.

Опытные пилоты все серьезные рекордные попытки обычно стремятся совершать ранним утром. Алексей Павлин на Audi RS6 пытается достичь своих заветных 300 км/ч, Нина Абросова и Андрей Леонтьев на BMW Х5М показали первые результаты в дистанциях «500 метров с хода» и «500 метров с места» соответственно. Мария Мельникова на Exlantix боролась за десятые доли метров, пытаясь превзойти собственное достижение прошлого года в классе электромобилей от 2 до 2,5 тонн.

Дебютант соревнований Елена Жиколина пробовал себя в старте «500 метров с места» на автомобиле WEY 5. Илья Кашин на том же WEY 05 превзошел результаты в классе, установленные ранее Максимом Леоновым, существенно превысив цифры в 200 км/ч на гибриде. И конечно, стоит отметить успешные достижения Сергея Демина и его команды, цель превысить отметку в 200 км/ч достигнута. Сергей выступает на полноприводном багги, который построен по требованиям чемпионатов Международной Федерации по ралли-рейдам.

Третий день фестиваля автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» прошёл под эгидой гибридов и электромобилей. Они выступают успешно и стабильно. Илья Кашин превысил собственное достижение предыдущего дня, и организаторы надеются, что оно будет зарегистрировано как новый рекорд в классе гибридов массой от 2 до 2,5 с тонн. Мария Мельникова на Exlantix также постаралась улучшить свои показатели в классе электромобилей такой же массы. Что касается Елены Жикулиной, то она боролась буквально за секунды, пытаясь превысить существующее достижение в классе гибридов при старте с места.

Решены все вопросы, связанные с подготовкой рекордного электромобиля Сарма. Это рекордный в новой истории России автомобиль – первый в стране, построенный за последние 40 лет. Это уже третья его эволюция, которую пилотируют Анастасия Нифонтова и главный конструктор Станислав Лыжин, известный иркутский автогонщик, тренер, вырастивший не одно поколение юных картингистов.

А вот для традиционных автомобилей с ДВС третий день стал своего рода днем технических испытаний. Сразу несколько участников (Андрей Леонтьев, Нина Абросова на BMW) столкнулись с техническими проблемами, но которые, надеются организаторы, не помешают пополнить статистику российских национальных официальных рекордов скорости, так как показатели достигнуты и были достаточно высоки. На финальный день четвертый день были запланированы ранние старты, чтобы использовать мороз, цепкий лед до момента, пока солнце его не стало нагревать.

В этом году гонщики на льду Байкала устанавливают попытки новых национальных рекордов на интересных и эксклюзивных автомобилях. В частности, представлены современные электромобили-гибриды высокой мощности с большим запасом в батареях, которые объединяют передовые решения в области ДВС: новинки этого года, премиальные модели Exlantix – четырехдверное купе ES и полноразмерный кроссовер ЕТ – прошли испытания перед началом продаж на рынке. Технологическое оснащение автомобилей и высокие стандарты безопасности и качества позволяют им участвовать в заездах, демонстрируя отличные показатели динамики и управляемости под управлением опытных пилотов.

А кроме того, были и экологичные бензиновые автомобили, в которых реализованы самые инновационные решения в области строительства двигателей внутреннего сгорания: BMW Х5M; заряженная Audi RS6; современный гибридный кроссовер WEY 05, объединяющий премиум-класс и инновации; багги F-MotorSport и прототип болида Сарма 2, который собран отечественными конструкторами из российских комплектующих.

Все автомобили оснащены шинами Ikon Tyres, благодаря которым заезды становятся еще более зрелищными, эффективными и безопасными. Лед – самое коварное покрытие для зимы. Соревнования автомобилей на предельных скоростях проходят на поверхности озера с присущей шероховатостью. Здесь важно максимальное сцепление с «ледяной дорогой» – от этого зависят и возможность достижения рекорда, и безопасность пилота.

Премиальные шипованные шины Ikon Autograph Ice 9 в полной мере раскрывают потенциал автомобилей участников и отвечают всем требованиям к езде в подобных зимних условиях. Шины обеспечивают безопасное и уверенное управление на любой зимней дороге за счет концепции двойной ошиповки. Участники заездов уже успели оценить акустический комфорт благодаря специальному слою резиновой смеси под шипом, обеспечивающему амортизацию удара шипа о поверхность, что так важно для концентрации внимания водителя во время движения.

Фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» – уникальное событие в мировом масштабе. На сегодняшний день существуют только три ежегодных соревнования на установление официальных рекордов скорости на автомобилях в разных классах: Bonneville Speed Week (Бонневилль), World Speed Trials (Австралия) и «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала». И только последний проходит на льду. Фестиваль в России – это не только автоспорт и новые рекорды, это человек, его автомобиль и возможности, воплощение своей мечты и покорение новых вершин, мотивация и безумная красота природы России.