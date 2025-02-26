На льду Байкала пройдут гонки на высокой скорости

Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» пройдет с 27 февраля по 2 марта

С 27 февраля по 2 марта 2025 года в Иркутской области состоится фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». Соревнования будут проходить на специальной ледяной трассе, проложенной в проливе Малое Море озера Байкал.

Это мероприятие проводится с 2012 года, и за 13 лет оно стало площадкой для установления официальных рекордов скорости на льду, соответствующих требованиям Международной и Российской автомобильных федераций.

Фестиваль организует компания LAV Racing при поддержке Ikon Tyres. На протяжении четырех дней участники будут соревноваться на высокой скорости, а зрители смогут насладиться не только гонками, но и живописной природой Байкала.

Среди участников заявлены известные личности, такие как Анастасия Нифонтова, первая россиянка, участвовавшая в ралли-рейде «Дакар»; Андрей Леонтьев, автогонщик и рекордсмен России; Нина Абросова, чемпионка мира по боксу и водно-моторному спорту; Мария Мельникова, автоспортивный редактор и рекордсменка скорости на льду; Илья Кашин, автогонщик и победитель многочисленных ралли.

В соревнованиях примут участие как серийные автомобили, включая электромобили, так и специализированные версии машин с сертифицированной спортивной омологацией.

Одним из важных факторов успешных заездов на Байкале являются шины, которые обеспечивают безопасность и маневренность на льду. Премиальные шипованные шины Ikon Autograph Ice 9 позволяют раскрыть потенциал автомобилей участников и соответствуют высоким требованиям для зимних условий.

Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» – одно из немногих мероприятий такого рода в мире. В настоящее время только три соревнования ежегодно устанавливают официальные рекорды скорости на автомобилях: «Неделя скорости» в Бонневилле, World Speed Trials в Австралии и «Дни скорости на льду Байкала», и только последний проходит на льду.

За время проведения соревнований было установлено более 30 новых национальных рекордов скорости.

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Источник, фото: пресс-служба фестиваля автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»