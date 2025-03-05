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Рядом с КАД начали строить двухпутный ж/д путепровод

На юге Петербурга стартовало строительство высокоскоростной ж/д магистрали

Большой путепровод появится на юге Петербурга, в Обухово. Здесь началось строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Петербург – Москва.

Стройплощадка находится на 1-м Обуховском проезде рядом с КАД, полосу отвода железнодорожных путей уже зачистили под работы. Планируется возвести двухпутный железнодорожный путепровод.

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Заказчиком является дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал «РЖД» (ДКРС, Петербург). А генподрядчиком выступает Строительно-монтажный трест «ВСМ» – филиал «РЖД-Строй». Подрядчиком является компания «Дороги и мосты» – она входит в холдинг «Нацпроектстрой» и в данный момент специалисты предприятия занимаются строительством Большого Смоленского моста.

Источник: fontanka.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 34
05.03.2025 
Фото:Wikimedia
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