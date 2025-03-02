Путешествовать на поездах с сентября станет намного проще и удобнее

С 1 сентября станет возможна посадка на поезда дальнего следования по биометрии

С 1 сентября 2025 года путешествия на поездах дальнего следования в России могут стать значительно удобнее. Правительство РФ утвердило постановление, разрешающее использование биометрии при оформлении билетов и посадке.

Это значит, что в будущем пассажиры смогут проходить все необходимые процедуры, используя лишь свои биометрические данные – лицо и/или отпечатки пальцев.

Постановление, опубликованное на сайте официального опубликования правовых актов, вносит изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте. Документ («Об утверждении правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, 23, ст. 4058; 2024, 18, ст. 2439)) явно указывает на введение биометрической идентификации как дополнительного способа прохождения всех этапов поездки.

Важно отметить, что, как подчеркивали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, традиционные методы посадки на поезда дальнего следования сохранятся.

Перед запуском системы в полном объеме запланировано закрытое тестирование, которое должно пройти в 2025 году. Только после успешного завершения всех этапов тестирования и устранения возможных технических неполадок пассажиры смогут воспользоваться новой услугой.

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Источник: РИА Новости