Эти «электрички» превзошли всех — в них есть особая изюминка

10 самых популярных электромобилей в мире по версии Top Gear

В Top Gear составили список из 10 самых популярных и интересных электромобилей, среди которых можно найти модели с различными характеристиками и ценами.

Одним из лидеров является Renault 5, в котором ретродизайн сочетается с практичностью и хорошим запасом хода. Hyundai Ioniq 5 N привлекает своей универсальностью, а Rolls-Royce Spectre вносит элегантность в сегмент электрокаров – его отличают роскошь и плавность езды.

Porsche Taycan продолжает радовать поклонников бренда, предлагая высокую производительность и удовольствие от вождения, а Tesla Model 3 и Model Y остаются фаворитами среди электромобилей благодаря своим продвинутым технологиям и качеству.

Добро пожаловать в галерею, чтобы насладиться этой великолепной десяткой электромобилей.

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Источник: Top Gear