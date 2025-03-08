Эти «электрички» превзошли всех — в них есть особая изюминка

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1(A). Несмотря на то, что он не самый дешевый, им приятно не только управлять, но и наслаждаться его дизайном. Как снаружи, так и внутри.
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10 самых популярных электромобилей в мире по версии Top Gear

В Top Gear составили список из 10 самых популярных и интересных электромобилей, среди которых можно найти модели с различными характеристиками и ценами.

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Одним из лидеров является Renault 5, в котором ретродизайн сочетается с практичностью и хорошим запасом хода. Hyundai Ioniq 5 N привлекает своей универсальностью, а Rolls-Royce Spectre вносит элегантность в сегмент электрокаров – его отличают роскошь и плавность езды.

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Porsche Taycan продолжает радовать поклонников бренда, предлагая высокую производительность и удовольствие от вождения, а Tesla Model 3 и Model Y остаются фаворитами среди электромобилей благодаря своим продвинутым технологиям и качеству.

Добро пожаловать в галерею, чтобы насладиться этой великолепной десяткой электромобилей.

1. Renault 5 разделяет с Mini и Fiat 500 узнаваемый силуэт и эргономчный салон. Однако он крупнее, чем Fiat 500, имеет больший запас хода, более практичен, чем Mini, и лучше справляется с неровными дорогами.
1(A). Несмотря на то, что он не самый дешевый, им приятно не только управлять, но и наслаждаться его дизайном. Как снаружи, так и внутри.
2. Hyundai Ioniq 5 N – это электромобиль, который так же привлекателен, как и действительно хороший бензиновый автомобиль. Он не просто быстрый, он уверенный в себе и «шаловливый».
3. Электрический Rolls-Royce Spectre – это по-прежнему стремительное, плывущее по океану роскоши 24-каратное украшение.
4. Porsche Taycan автомобиль, который доставляет удовольствие от вождения. Что еще важно, это настоящий Порше, который просто работает на электричестве.
5. Tesla Model 3 — это будущее, которое нам обещали. Хотя модель выпускается с середины 2017 года, она до сих пор не имеет конкурентов по многим параметрам. Несмотря на некоторые недостатки, это один из самых интересных и привлекательных электрокаров на рынке прямо сейчас.
6. На первый взгляд, этот MG4 ничем не примечателен, но, если разобраться, это добротный электромобиль за свои деньги. У него есть неплохой запас хода, быстрая зарядка, достойное оборудование, резвая динамика, да и стиль, конечно, тоже есть.
7. Kia EV3 — легкий и удобный в управлении автомобиль с оптимальными размерами для семей и достаточной маневренностью для парковки. Он тщательно продуман и сочетает адекватную производительность, большой запас хода и возможность быстрой подзарядки.
8. Volvo EX30 – это очень экологичный автомобиль. Подсчитано, что его углеродный след за весь срок службы составляет примерно половину от углеродного следа аналогичного бензинового.
9. Skoda Elroq оказался лучше, чем любой из его братьев из VW Group. Он прекрасно управляется, симпатичен и имеет конкурентоспособную цену. И несомненно, заставляет конкурентов нервно поглядывать в его сторону.
10. Dacia Spring привлекает тем, что обладает качествами, которых нет у многих электромобилей: он не перегружен технологиями, не слишком тяжел, он прост и приятен в эксплуатации. Он служит подтверждением того, что электромобиль с аккумулятором может быть почти таким же, как и его бензиновый аналог.

Источник: Top Gear

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Алексеева Елена
Фото:Из открытых источников
Количество просмотров 17
08.03.2025 
Фото:Из открытых источников
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