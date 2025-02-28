Новое интернет-шоу «Угадай деталь»

В эфир вышло шоу, в котором участники угадывают автомобильные детали

«За рулем» приготовил для вас что-то невероятное – шоу, в котором участники угадывают автомобильные детали. И это не руль и педали, а кое-что посложнее.

Ведущие: настоящая блондинка Юлианна Разуваева и рассудительный Антон Ануфриев.

Правила предельно просты. В конкурсе принимают участие четыре полуфиналиста, которые разбиты по парам. В финал выходит тот, кто первым угадал две детали. Причем детали могут быть как от автомобиля, так и от других механизмов, например от пылесоса или газонокосилки.

Если ни один участник не угадал, начинается игра «Крокодил». Суть игры: участники должны языком тела показать автомобильную деталь. Победное очко уходит тому, чью деталь зрители угадают быстрее.

До двух победных очков за угаданные детали идет борьба в финале шоу.

Смотри конкурс «Угадай деталь». Проверь, насколько хорошо ты знаешь детали, из которых состоят автомобили.

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