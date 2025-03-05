В Сочи расширяют путепровод под будущий Обход Адлера

Работы по реконструкции путепровода на обходе Адлера выполнены на 50%

Окончено уже 50% работ по реконструкции путепровода на 6-м километре федеральной трассы А-149 Адлер – Красная Поляна. Расширение габаритов мостового сооружения стартовало в ноябре прошлого года.

Работы проводятся в рамках реализации проекта обхода Адлера. Трасса соединит микрорайон Кудепста и село Высокое.

Строительство нового участка повысит туристический потенциал курорта, сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны, обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера и улучшит экологическую обстановку прибрежной территории.

Сейчас продолжается поэтапный перенос секций путепровода на временные опоры и крепление к ним металлических консолей, за счет которых габариты конструкции планируют увеличить. Планируется расширение эстакады до двух полос. Уже закреплены 24 из 34 консолей.

В начале грядущего курортного сезона жители и гости Сочи смогут передвигаться по путепроводу в обоих направлениях. В дальнейшем он станет частью большой развязки у Восточного портала обхода Адлера.

Со второго квартала текущего года на эстакаде планируется начать укладку слоев дорожной одежды.

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Источник: пресс-служба ГК «Автодор»