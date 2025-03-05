Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Сочи расширяют путепровод под будущий Обход Адлера
5 марта
В Сочи расширяют путепровод под будущий Обход Адлера
Работы по реконструкции путепровода на обходе...
Производство сельхозтехники в России растет вместе с объемами экспорта
5 марта
Производство сельхозтехники в России растет вместе с объемами экспорта
Минпромторг: экспорт отечественной...
Мощности нового производства хватит на выпуск более 400 тыс. компонентов в год
5 марта
Мощности нового производства хватит на выпуск более 400 тыс. компонентов в год
В России наладят производство генераторов для...

В Сочи расширяют путепровод под будущий Обход Адлера

Работы по реконструкции путепровода на обходе Адлера выполнены на 50%

Окончено уже 50% работ по реконструкции путепровода на 6-м километре федеральной трассы А-149 Адлер – Красная Поляна. Расширение габаритов мостового сооружения стартовало в ноябре прошлого года.

Работы проводятся в рамках реализации проекта обхода Адлера. Трасса соединит микрорайон Кудепста и село Высокое.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Лада от 500 000 рублей — 6 лучших вариантов

Строительство нового участка повысит туристический потенциал курорта, сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны, обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера и улучшит экологическую обстановку прибрежной территории.

Сейчас продолжается поэтапный перенос секций путепровода на временные опоры и крепление к ним металлических консолей, за счет которых габариты конструкции планируют увеличить. Планируется расширение эстакады до двух полос. Уже закреплены 24 из 34 консолей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В начале грядущего курортного сезона жители и гости Сочи смогут передвигаться по путепроводу в обоих направлениях. В дальнейшем он станет частью большой развязки у Восточного портала обхода Адлера.

Со второго квартала текущего года на эстакаде планируется начать укладку слоев дорожной одежды.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: пресс-служба ГК «Автодор»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
05.03.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0