VW показал свой первый доступный электромобиль с запасом хода 250 км

VW ID.1: доступный и технологичный электромобиль VW ценой от 20 000 евро

Компания Volkswagen показала концепт ID.Every1, который стал предвестником малолитражного электромобиля VW ID.1, выпуск которого запланирован на 2027 год.

Эта модель заменит eUp и привнесет свежие идеи в электрическую линейку бренда.

ID.1 будет стоить от 20 000 евро, что делает электромобиль более доступным для широкой аудитории.

Концепт ID.Every1 выполнен в компактном формате с длиной около 3,88 метра, что делает его идеальным для городского использования. Он немного длиннее eUp, но короче, чем Polo.

Просторный салон рассчитан на четырех человек, а багажник объемом 305 литров не уступает по размеру багажнику в Polo. Центральная консоль автомобиля может двигаться и адаптироваться под различные нужды, от комфортного размещения пассажиров до транспортировки домашних животных.

ID.1 будет оснащен передним приводом и новой энергоэффективной батареей, обеспечивающей запас хода до 250 км. В автомобиле установлен электородвигатель мощностью 70 кВт (95 л.с.).

Дизайн ID.1 современный и спортивный, с прямыми линиями, напоминающими классические модели VW, такие как Golf I. 19-дюймовые колеса и широкие колесные арки придают автомобилю динамичный характер.

Однако дизайнеры сохранили легкость в визуальном восприятии, добавляя элементы, напоминающие «улыбку». Такой стиль, скорее всего, станет привычным для будущих электрических моделей компании, которые будут сохранять сходство с традиционными автомобилями с ДВС, что поможет новым пользователям плавно адаптироваться к электромобильной культуре.

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Источник: Auto, Motor und Sport