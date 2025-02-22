Новый бюджетный кроссовер Volkswagen замечен почти без камуфляжа

Самый маленький кроссовер VW Tera получит 3-цилиндровый двигатель 1.0 TSI

Volkswagen добавляет в свою линейку еще один небольшой SUV, на этот раз нацеленный на развивающиеся рынки, такие как Южная Америка и Индия. Новый VW Tera, который был замечен на испытаниях в минимальном камуфляже, дебютирует в Бразилии в конце этого года, а позже появится и в других странах.

VW Tera

Tera станет самым доступным кроссовером VW в Южной Америке, расположившись на ступеньку ниже недавно обновленных Nivus и T-Cross. Это ставит его в прямую конкуренцию таким бюджетным моделям, как Fiat Pulse и Renault Kardian.

Прототип Tera был зафиксирован на испытаниях в холодных условиях, с минимальными наклейками, скрывающими окончательный дизайн. Кроссовер построен на платформе MQB-A0, используемой для таких моделей, как хэтчбек Polo и внедорожник T-Cross. Колесная база нового SUV составит 2566 мм, как у Polo Track, но автомобиль будет с более высокой посадкой.

Под капотом установят 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель TSI, работающий на бензине или этаноле. Tera будет только переднеприводным, с возможностью выбора между механической и автоматической коробкой передач.

Производство VW Tera начнется на заводе Volkswagen в Таубате (Бразилия), а дебют модели на рынке Южной Америки состоится в ближайшие месяцы. Запуск в Индии ожидается в 2026 году, что расширит географию модели на еще один ключевой развивающийся рынок.