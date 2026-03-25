Три этапа контроля: почему новый кроссовер iCAUR готов к российским дорогам

Сварка кузова, окраска и сборка: как iCAUR проверяет качество V27 для России

Надежность автомобиля закладывается не на испытательных полигонах, а непосредственно на производстве. Для модели V27 , которая выйдет на российский рынок во втором квартале 2026 года, компания iCAUR внедрила систему контроля качества, построенную на трех ключевых этапах: сварка кузова, окраска и финальная сборка. На каждом из них используются как автоматизированные комплексы с тысячами датчиков, так и ручные проверки.

Сварка: геометрия и жесткость

При движении по снежной дороге или легкому бездорожью кузов работает как единая конструкция, воспринимая нагрузки от неровностей и вибраций. Нарушение геометрии или отклонения в сварных соединениях могут привести к скрипам, ухудшению управляемости и неравномерному износу подвески.

На заводе iCAUR процесс сварки контролируется в реальном времени. Системы отслеживают форму каждой сварочной точки, зазоры между панелями и общую геометрию каркаса. Любое отклонение фиксируется, участок отправляется на доработку с обязательной повторной проверкой. Цикл «контроль – коррекция – перепроверка» обязателен для каждого соединения.

iCAUR V27

Окраска: защита от реагентов и влаги

Лакокрасочное покрытие в российских условиях испытывает постоянные нагрузки: перепады температур, снег, соль, песок и щебень. Чтобы покрытие сохраняло свойства годами, на этапе окраски iCAUR проводит выборочные проверки методом вскрытия. Специалисты оценивают толщину слоя катафорезного грунта, его адгезию к металлу и антикоррозийные свойства.

Особое внимание уделяется зонам, наиболее уязвимым для сколов и коррозии: крыше, дверным проемам, порогам. Их проверяют на стойкость к царапинам. При обнаружении несоответствий деталь отправляется на доработку. В условиях частых снегопадов и использования реагентов такая проверка напрямую определяет долговечность кузова.

Сборка: электрика, шасси и климат-контроль

На финальной стадии автомобиль проверяется целиком. Контролеры оценивают зазоры внешних панелей, работу электрооборудования, интеграцию узлов шасси и функции салона.

Один из ключевых тестов – проверка климатической системы. Отопитель и обогрев тестируются в различных режимах для гарантии стабильной работы даже при экстремально низких температурах. Эффективный обогрев стекол и зеркал напрямую влияет на видимость в сложных погодных условиях.

iCAUR V27

Тормозная система и блоки предупреждающих сигналов проходят многократные проверки на точность срабатывания. В условиях плохой видимости и скользкой дороги любая задержка в работе электроники может стать критичной, поэтому на заводе добиваются мгновенной реакции всех систем оповещения.

Завершается процесс финальным AUDIT-контролем – комплексной приемкой автомобиля перед отправкой на склад готовой продукции.

Цифровой контроль: 100 000 точек сбора данных

Помимо ручных проверок, на заводе iCAUR действует цифровая система контроля. На базе собственной IoT-платформы установлено более 100 000 датчиков, которые в реальном времени собирают данные на всех этапах производства – от поступления сырья до выхода готового автомобиля.

Это позволяет отследить историю каждой детали: когда и на каком оборудовании выполнена сварка, какие параметры соблюдались при окраске, кто проводил финальную проверку. Для владельца такая степень контроля означает гарантию того, что автомобиль собран без отклонений от технологии.

