Когда и на что менять зимнюю резину в 2026 году: советы экспертов
В Интерлизинге дали советы по замене зимних шин...
«Ржавеют ли китайские машины?» Ответ главы GWM разошелся на цитаты
«Ржавеют ли китайские машины?» Ответ главы GWM разошелся на цитаты
Глава GWM высказался об антикоррозийной...
iCAUR V27
Три этапа контроля: почему новый кроссовер iCAUR готов к российским дорогам

Сварка кузова, окраска и сборка: как iCAUR проверяет качество V27 для России

Надежность автомобиля закладывается не на испытательных полигонах, а непосредственно на производстве. Для модели V27 , которая выйдет на российский рынок во втором квартале 2026 года, компания iCAUR внедрила систему контроля качества, построенную на трех ключевых этапах: сварка кузова, окраска и финальная сборка. На каждом из них используются как автоматизированные комплексы с тысячами датчиков, так и ручные проверки.

Сварка: геометрия и жесткость

Рекомендуем
Выбираем рамный внедорожник: Tank 400 против KGM Rexton

При движении по снежной дороге или легкому бездорожью кузов работает как единая конструкция, воспринимая нагрузки от неровностей и вибраций. Нарушение геометрии или отклонения в сварных соединениях могут привести к скрипам, ухудшению управляемости и неравномерному износу подвески.

На заводе iCAUR процесс сварки контролируется в реальном времени. Системы отслеживают форму каждой сварочной точки, зазоры между панелями и общую геометрию каркаса. Любое отклонение фиксируется, участок отправляется на доработку с обязательной повторной проверкой. Цикл «контроль – коррекция – перепроверка» обязателен для каждого соединения.

iCAUR V27

Окраска: защита от реагентов и влаги

Лакокрасочное покрытие в российских условиях испытывает постоянные нагрузки: перепады температур, снег, соль, песок и щебень. Чтобы покрытие сохраняло свойства годами, на этапе окраски iCAUR проводит выборочные проверки методом вскрытия. Специалисты оценивают толщину слоя катафорезного грунта, его адгезию к металлу и антикоррозийные свойства.

Особое внимание уделяется зонам, наиболее уязвимым для сколов и коррозии: крыше, дверным проемам, порогам. Их проверяют на стойкость к царапинам. При обнаружении несоответствий деталь отправляется на доработку. В условиях частых снегопадов и использования реагентов такая проверка напрямую определяет долговечность кузова.

Сборка: электрика, шасси и климат-контроль

На финальной стадии автомобиль проверяется целиком. Контролеры оценивают зазоры внешних панелей, работу электрооборудования, интеграцию узлов шасси и функции салона.

Один из ключевых тестов – проверка климатической системы. Отопитель и обогрев тестируются в различных режимах для гарантии стабильной работы даже при экстремально низких температурах. Эффективный обогрев стекол и зеркал напрямую влияет на видимость в сложных погодных условиях.

iCAUR V27

Тормозная система и блоки предупреждающих сигналов проходят многократные проверки на точность срабатывания. В условиях плохой видимости и скользкой дороги любая задержка в работе электроники может стать критичной, поэтому на заводе добиваются мгновенной реакции всех систем оповещения.

Завершается процесс финальным AUDIT-контролем – комплексной приемкой автомобиля перед отправкой на склад готовой продукции.

Цифровой контроль: 100 000 точек сбора данных

Рекомендуем
Полный привод, скромный расход, богатое оснащение — новый кроссовер скоро в РФ

Помимо ручных проверок, на заводе iCAUR действует цифровая система контроля. На базе собственной IoT-платформы установлено более 100 000 датчиков, которые в реальном времени собирают данные на всех этапах производства – от поступления сырья до выхода готового автомобиля.

Это позволяет отследить историю каждой детали: когда и на каком оборудовании выполнена сварка, какие параметры соблюдались при окраске, кто проводил финальную проверку. Для владельца такая степень контроля означает гарантию того, что автомобиль собран без отклонений от технологии.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник:  пресс-служба iCAUR
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба iCAUR
25.03.2026 
