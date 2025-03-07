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На рынок вышел новый автомобиль в семи комплектациях — цена шокирует

В Китае за один час раскупили более 10 тысяч электрокаров bZ3X по цене ₽1,3 млн

Продажи электрического вседорожника bZ3X стартовали на рынке Китая. Новинка от совместное предприятие Toyota и GAC вызвала ажиотаж, потому что его цена составляет менее 109 800 юаней (примерно 1,349 млн. рублей по текущему курсу).

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Указанная цена не учитывает скидок, всего за час после запуска старта продаж покупатели оформили более 10 тысяч заказов. Дизайн электрокара выполнен в стиле линейки bZ, по размерам он сопоставим с Toyota RAV4, у новинки семь вариантов комплектации, два мотора и три батареи.

Toyota bZ3X
Toyota bZ3X

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В базе автомобиль получил 204-сильный мотор и литий-железо-фосфатную батарею на 50 кВт⋅ч, запаса хода хватит до 430 км. Если заменить аккумулятор на 58,37-киловаттным, то запас хода увеличится до 520 км. В максимальной комплектации электрокар получил батарею на 67,92 кВт⋅ч и двигатель мощностью 224 л.с. Запас хода такого bZ3X хватает на 610 км.

Toyota bZ3X
Toyota bZ3X
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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 15
07.03.2025 
Фото:Toyota
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