На рынок вышел новый автомобиль в семи комплектациях — цена шокирует

В Китае за один час раскупили более 10 тысяч электрокаров bZ3X по цене ₽1,3 млн

Продажи электрического вседорожника bZ3X стартовали на рынке Китая. Новинка от совместное предприятие Toyota и GAC вызвала ажиотаж, потому что его цена составляет менее 109 800 юаней (примерно 1,349 млн. рублей по текущему курсу).

Указанная цена не учитывает скидок, всего за час после запуска старта продаж покупатели оформили более 10 тысяч заказов. Дизайн электрокара выполнен в стиле линейки bZ, по размерам он сопоставим с Toyota RAV4, у новинки семь вариантов комплектации, два мотора и три батареи.

Toyota bZ3X

В базе автомобиль получил 204-сильный мотор и литий-железо-фосфатную батарею на 50 кВт⋅ч, запаса хода хватит до 430 км. Если заменить аккумулятор на 58,37-киловаттным, то запас хода увеличится до 520 км. В максимальной комплектации электрокар получил батарею на 67,92 кВт⋅ч и двигатель мощностью 224 л.с. Запас хода такого bZ3X хватает на 610 км.

Toyota bZ3X

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Источник: carscoops.com