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МЧС закупило новые мотоциклы — смотрим, что это за техника

Ногинский спасательный центр получил два новых мотоцикла Ataki Crosser 300

Расположенный в Московской области Ногинский спасательный центр получил в свое распоряжение новые мотоциклы. Это две новых машины, на которых спасатели будут проходить подготовку по вождению категории «А». Спасатели-мотоциклисты – кадры особенно ценные: они могут быстро прибывать к месту вызова, минуя пробки, доставлять спецсредства и оборудование и незамедлительно приступать к первоочередным работам.

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Поэтому их подготовке в Ногинском спасцентре уделяют особое внимание. По словам директора Правового департамента МЧС Александра Почкина, в рамках задачи по обновлению мототехники мотоциклы подбирали внимательно, чтобы они были надежными и позволяли обучить максимальное количество сотрудников. Новая техника мощнее и современнее, чем использовавшиеся прежде мотоциклы, отметил Почкин.

Судя по опубликованным кадрам, в распоряжении у спасцентра теперь два байка популярного в РФ китайского бренда Ataki – модель называется Crosser 300. Это машины класса дуал-спорт, то есть мотоциклы двойного назначения, подходящие как для асфальтовых дорог, так и для пересеченной местности. Одноцилиндровый карбюраторный четырехтактник воздушного охлаждения имеет объем 271 куб. см, развивает 24 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой МКП. Бак вмещает 13 литров, за запуск отвечает электростартер. В свободной продаже в РФ такой мотоцикл стоит 170-195 тысяч рублей.

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Как подчеркивают в пресс-службе МЧС, в условиях загруженности города или бездорожья мотоспасатели — первые помощники при ликвидации последствий ДТП.

Также мотоциклы применяются для патрулирования и мониторинга оперативной обстановки, а в пожароопасный период спасатели объезжают районы риска, контролируя ситуацию.

Пожелаем курсантам скорейшего успешного обучения на новой технике!

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Источник: МЧС России, Rollingmoto

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 28
10.03.2025 
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