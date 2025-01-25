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Подсчитана средняя стоимость мотоцикла в России

«Авито Авто»: в 2024 году средняя цена мотоцикла в РФ составила 210 тыс. рублей

По данным «Авито Авто», 2024 год ознаменовался не только значительным увеличением количества объявлений о продаже новых мотоциклов (рост в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом), но и резким скачком интереса со стороны покупателей (на 55,1%).

Средняя цена нового мотоцикла в России в 2024 году составила 210 тысяч рублей. Однако лидерами продаж стали относительно недорогие мотоциклы, в основном, в классе питбайков.

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Kayo, китайский бренд, неоспоримо лидирует по интересу покупателей, занимая 17,9% рынка новых мотоциклов. Это более чем вдвое превышает долю ближайших конкурентов. В пятерку лидеров также вошли российские бренды Motoland, Regulmoto, Progasi и Ataki, демонстрируя сосуществование импортных и отечественных производителей.

Неожиданно, самой востребованной моделью 2024 года стал питбайк Ataki Prime 125. В топ-5 также попали модели Kayo (Basic TT125 и K1 250 MX) и Progasi (Super Max 250 и Super Max 300).

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Лидером по динамике роста популярности стал питбайк Kayo Basic TT140, интерес к которому возрос в 6,6 раза по сравнению с 2023 годом. Анализ доли предложений на рынке показывает, что Kayo K1 250 MX лидирует по количеству объявлений (0,3%). Однако, лидером по динамике предложения, как и в случае с популярностью, стал Kayo Basic TT140.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
25.01.2025 
Фото:Unsplash
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