Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что только не придумают, чтобы сэкономить на пошлинах.
12 марта
Планка, конструктор, распил — что это и почему не стоит их покупать
Эксперт Ревин рассказал, как продавцы машин...
На УАЗе рассказали, когда ждать обновленный Патриот с АКП и новый внедорожник
12 марта
На УАЗе рассказали, когда ждать обновленный Патриот с АКП и новый внедорожник
Алексей Спирин: Обновленный УАЗ Патриот будет...
Российский электромобиль Атом
12 марта
Российский электромобиль Атом: что в нем особенного?
Атом: первый российский электромобиль с...

Российский электромобиль Атом: что в нем особенного?

Атом: первый российский электромобиль с уникальной низковольтной системой

Атом – первый российский серийный электромобиль, который разработан на собственной платформе. Он оснащен множеством инновационных решений, таких как система помощи водителю, дополненная реальность на дисплее и автоматические распашные двери.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Российский электромобиль Атом
Российский электромобиль Атом

Для того чтобы все эти технологии работали надежно, была применена уникальная низковольтная архитектура, разработка которой началась в 2022 году.

Собственное решение обошлось без использования готовых компонентов и позволило адаптировать систему под особенности электромобиля. Это также обеспечило возможность модернизации и добавления новых функций в будущем.

Низковольтная лаборатория Атома
Низковольтная лаборатория Атома

Рекомендуем
Новая российская марка: представлен первый автомобиль. Интересный!

В Атоме используются две электрические системы – низковольтная (12В) и высоковольтная (400В). Высоковольтная система управляет силовой частью автомобиля (например, батареей и электродвигателем). А низковольтная отвечает за электронику автомобиля, включая диагностику, телематику и систему помощи водителю. Она питается от аккумулятора, который заряжается через преобразователь от основной батареи.

Одной из главных особенностей Атома является распределение функций между несколькими модулями вместо одного, центрального контроллера.

Это повышает надежность и упрощает будущие обновления. Еще одна особенность низковольтной системы Атома – она позволяет задействовать отдельные электронные блоки, не активируя всю систему.

Источник, фото: АО «Кама»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 7
12.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0