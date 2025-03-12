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Москва помогает Подмосковью в благоустройстве дорог к дачам

В Московской области построят и обновят 8,5 км дорог к дачам на 16 га земли

В Подмосковье для улучшения подъездных путей к дачам власти Москвы выделили более 16 гектаров земли.

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Новые дороги, протяженностью около 8,5 км, будут построены и реконструированы в четырех городских округах области: Ступино, Чехов, Можайск и Коломна.

Часть выделенных земель предназначена для строительства дорог к садоводческим товариществам (СНТ). Например, в Чехове будет построена дорога длиной 2,7 км, а в Коломне – 72 метра подъездного пути. Основная часть земли (13 га) выделена для создания дорог к СНТ между Михнево и Васильевским, а также в районе деревни Николо-Тители.

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После завершения проекта водители получат удобный и круглогодичный подъезд к своим дачным участкам.

Это продолжение программы по ремонту и строительству дорог к СНТ в Подмосковье, стартовавшей в 2018 году. В прошлом году было завершено строительство 14 подъездов, а также шести новых участков дорог общей длиной 19 км.

Источник: dorinfo.ru

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 27
12.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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