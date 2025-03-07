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В Подмосковье устранили более 40 опасных троп

В Люберцах ликвидировано 10 опасных троп к железнодорожным путям

С начала 2025 года в Московской области устранено 42 несанкционированных подхода к железнодорожным путям, сообщает Минтранс Подмосковья. Таким образом удается снизить число смертельных случаев на железной дороге.

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Основная причина смертельных происшествий на железных дорогах Подмосковья – это несанкционированные переходы. Минтранс активно занимается ликвидацией таких опасных троп к ж/д путям.

В прошлом году было устранено более 200 таких переходов, а в этом году – уже 42 в 15 муниципалитетах. Наибольшее количество работ проведено в Люберцах, где ликвидировано 10 опасных троп.

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В 2025 году в регионе зафиксировано 38 смертельных случаев на железной дороге, из которых 19 произошли на несанкционированных переходах, 7 – на станциях, и 12 – при нарушении правил на оборудованных пешеходных переходах.

Помимо ликвидации опасных троп, в Подмосковье устанавливают металлические и железобетонные ограждения, камеры для фиксации нарушений, высаживают кустарники в местах, где ограждения часто повреждаются, а также наносят специальную краску на платформы для борьбы с «зайцами». В рамках капитальных работ также планируется строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов.

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В ведомстве напоминают, что за нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в 1500 рублей.

Недавно власти Подмосковья нашли способы улучшить пропускную способность дорог на 10-15%. Для этого были скорректированы режимы работы светофоров и в отдельных местах разделены транспортные направления. Точечные корректировки будут проводить и дальше.

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
07.03.2025 
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