Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota GR86
25 февраля
В Россию привезли редкую новую Toyota: цена и характеристики
Дилер начал продавать в России спорткупе Toyota...
На что обращать внимание при покупке подержанной машины
25 февраля
На что обращать внимание при покупке подержанной машины
Эксперт Трушкова назвала оптимальные показатели...
Водители рассказали, как у них появился первый автомобиль
25 февраля
Водители рассказали, как у них появился первый автомобиль
«Росгосстрах» и «Автокод»: более 50% обзавелись...

Власти Московской области рассказали, какие дороги отремонтируют в первую очередь

Минтранс Подмосковья опубликовал программу ремонта дорог на 2025 год

Министерство транспорта Подмосковья опубликовало программу ремонта дорог на 2025 год, которая охватывает муниципальные и региональные трассы.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

В рамках ремонтного сезона планируется обновить примерно 1,5 тысячи километров дорожного покрытия.

Около 840 км из этого объема будет отремонтировано в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы начнутся весной, когда установится стабильная плюсовая температура.

Рекомендуем
Москва и МО вводят аттестацию таксистов: что нужно знать водителям

В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам, таким как школы, больницы, спортивные комплексы и другие учреждения. Программа формирования ремонта базируется на результатах обследования дорожной сети с учетом износа покрытия, интенсивности движения и проблем с пробками в часы пик, а также мнениях жителей региона.

Наибольшее количество ремонтных работ предстоит в следующих округах:

  • Коломна (85 км)
  • Дмитровский (67 км)
  • Раменский (62 км)
  • Орехово-Зуевский (62 км)
  • Сергиево-Посадский (62 км)
  • Истра (54 км)
  • Клин (53 км)
  • Можайск (50 км).

Общая протяженность ремонтируемых участков составит около 500 км. В числе обновленных дорог будут как городские, так и межпоселковые участки, а также шоссе с высокой интенсивностью движения: Волоколамское, Лыткаринское, Осташковское, Можайское, Носовихинское, Рогачевское, Старосимферопольское, Новосходненское, Пятницкое, Каширское и Северное.

Источник, фото: Минтранс Подмосковья

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 15
25.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0