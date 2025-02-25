Власти Московской области рассказали, какие дороги отремонтируют в первую очередь

Минтранс Подмосковья опубликовал программу ремонта дорог на 2025 год

Министерство транспорта Подмосковья опубликовало программу ремонта дорог на 2025 год, которая охватывает муниципальные и региональные трассы.

В рамках ремонтного сезона планируется обновить примерно 1,5 тысячи километров дорожного покрытия.

Около 840 км из этого объема будет отремонтировано в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы начнутся весной, когда установится стабильная плюсовая температура.

В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам, таким как школы, больницы, спортивные комплексы и другие учреждения. Программа формирования ремонта базируется на результатах обследования дорожной сети с учетом износа покрытия, интенсивности движения и проблем с пробками в часы пик, а также мнениях жителей региона.

Наибольшее количество ремонтных работ предстоит в следующих округах:

Коломна (85 км)

Дмитровский (67 км)

Раменский (62 км)

Орехово-Зуевский (62 км)

Сергиево-Посадский (62 км)

Истра (54 км)

Клин (53 км)

Можайск (50 км).

Общая протяженность ремонтируемых участков составит около 500 км. В числе обновленных дорог будут как городские, так и межпоселковые участки, а также шоссе с высокой интенсивностью движения: Волоколамское, Лыткаринское, Осташковское, Можайское, Носовихинское, Рогачевское, Старосимферопольское, Новосходненское, Пятницкое, Каширское и Северное.

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья